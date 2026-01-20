본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

양주시, '신암저수지 숲속야영장' 23일 개장…도심 속 힐링 공간 선사

이종구기자

입력2026.01.20 14:39

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 양주시가 오는 23일부터 '2026년 신암저수지 숲속야영장'을 정식 개장하고 운영에 들어간다.

양주시가 오는 23일부터 '2026년 신암저수지 숲속야영장'을 정식 개장하고 운영에 들어간다. 양주시 제공

양주시가 오는 23일부터 '2026년 신암저수지 숲속야영장'을 정식 개장하고 운영에 들어간다. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

신암저수지 숲속야영장은 올해 12월 31일까지 운영되며, 야영데크 13면(각 30㎡)과 오토캠핑장 2면(각 72㎡) 등 총 15면의 야영 시설을 갖췄다. 관리동에는 사무실과 화장실, 샤워장이 마련됐으며, 18면 규모의 주차장도 조성됐다.


이용 요금은 야영데크의 경우 주중 3만원, 주말 4만원이며, 오토캠핑장은 주중 2만5000원, 주말 3만5000원이다. 양주시민과 장애인 등은 할인 정책에 따라 30~50%의 감면 혜택을 받을 수 있으며, 각 시설은 최대 4명까지 이용 가능하다.

예약은 산림휴양 통합 플랫폼인 '숲나들e'를 통한 온라인 예약으로 진행된다.

양주시가 오는 23일부터 '2026년 신암저수지 숲속야영장'을 정식 개장하고 운영에 들어간다. 양주시 제공

양주시가 오는 23일부터 '2026년 신암저수지 숲속야영장'을 정식 개장하고 운영에 들어간다. 양주시 제공

원본보기 아이콘

양주시 관계자는 "신암저수지의 자연경관과 어우러진 숲속야영장이 시민들에게 휴식과 재충전의 명소가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

이것 먹었더니 7일만에 피부 나이 5살 늙었다고?

"이 크기가 맞아?" "마카롱인줄"…맥도날드 햄버거 크기에 뿔났다

'흑백2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사 반대"

73세 푸틴, 올해도 얼음물 '풍덩'…"'강한 리더' 이미지 강화"

의사 위에 SK맨…반도체기업 성과급에 대학입시까지 흔들

삼성전자·TSMC 손 뗀 8인치…DB하이텍, 공장 풀가동

새로운 이슈 보기