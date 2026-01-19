본문 바로가기
금융

NH농협카드, 소방공무원용 'NH대한민국히어로카드' 출시

문채석기자

입력2026.01.19 10:48

에쓰오일 주유, CU편의점 할인

NH농협카드는 소방공무원에 대한 감사의 뜻을 담은 'NH대한민국히어로카드'를 출시했다고 19일 밝혔다.


카드엔 '처음에 들어가 마지막에 나온다(FIRST IN, LAST OUT)는 소방관 모토를 담은 맞춤 디자인을 적용했다. 소방관의 뒷모습과 그을린 소방복을 카드플레이트 디자인에 활용해 소방공무원에 대한 존경과 예우의 마음을 담았다.

NH농협은행은 지난해 6월 소방·경찰·해양경찰 공무원 등 제복공무원에게 감사의 뜻을 전하고자 'NH대한민국 히어로 패키지'를 출시한 바 있다.


이번 카드 또한 패키지 상품 중 하나다. 소방청 소속 공무원 및 직원을 대상으로 한 신용·체크카드 2종을 출시했다.


먼저 신용카드는 전월실적에 따라 에쓰오일(S-OIL) 주유 시 ℓ당 80원, CU 편의점 이용 시 5% 청구할인을 제공한다.

제휴멤버십(에쓰오일, CU)을 통한 추가 적립·할인 등을 함께 제공한다. 커피, 영화, 배달 애플리케이션 등 영역에서 월 최대 3만원 청구할인 혜택을 제공한다.


에버랜드, 롯데월드 등 전국 주요 놀이공원 관련 최대 50% 현장할인해준다.


체크카드는 전월실적에 따라 CU, 스타벅스 등 다양한 생활밀착형 업종에서 최대 1%의 캐시백 혜택을 제공한다. 신용카드와 마찬가지로 제휴멤버십 추가 혜택을 제공한다.


신용·체크카드 모두 카드 이용액의 일정 비율을 카드공익기금으로 적립한다.


NH농협카드 관계자는 "국민을 지키는 소방히어로가 더 힘을 내길 바라며 카드를 출시했다"며 "앞으로도 국민과 함께하는 따뜻한 금융을 실천하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
