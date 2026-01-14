본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

남재관 컴투스 대표 3억원 규모 자사주 매수

노경조기자

입력2026.01.14 19:41

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임원진 6명도 총 3110주 취득
"주주가치 제고·책임경영 의지"

컴투스 는 남재관 대표가 3억원 규모의 자사 주식 1만100주를 장내 매수했다고 14일 공시했다.


남재관 컴투스 대표. 컴투스 제공

남재관 컴투스 대표. 컴투스 제공

AD
원본보기 아이콘


이로써 남 대표는 지난해 3월 매수한 1억원어치 자사주 2400주를 포함해 총 1만2500주를 보유하게 됐다. 총지분율은 0.1%다.

컴투스는 남 대표 외 임원진 6명도 총 3110주를 취득했다고 전했다.


앞서 컴투스는 지난 12일 총 발행주식의 5.1%에 해당하는 자사주 64만6442주를 소각하기도 했다. 주주가치 제고와 중장기 성장, 주주환원 등이 목적이다.


컴투스 관계자는 "자사주 소각 발표에 이어 대표이사, 임원진의 자사주 취득으로 주주가치 제고와 책임경영 의지를 표명했다"며 "기업 가치와 경쟁력을 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"나는 97억 벌었어" 수익률 1043%…인증까지한 투자자 정체[비트코인 지금] "나는 97억 벌었어" 수익률 1043%…인증까지한 투... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

점심시간에 민원 못 본다…"반차 쓰세요"

장원영이 소개한 '두쫀쿠' 투썸도 합류…'두바이 스초생' 나온다

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

"1시간 일찍 나왔더니 타네요" 지하철역 몰린 서울 직장인들

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…"혈당 급상승 억제, 약보다 효과적"

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

'北 침투 무인기' 문제에 위성락 "정부 것 아냐…민간서 보냈다면 위법"

새로운 이슈 보기