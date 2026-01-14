남재관 컴투스 대표 3억원 규모 자사주 매수

임원진 6명도 총 3110주 취득

"주주가치 제고·책임경영 의지"

컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 31,150 전일대비 350 등락률 +1.14% 거래량 65,363 전일가 30,800 2026.01.14 15:30 기준 관련기사 [특징주]컴투스, 582억 규모 자사주 소각 소식에 8%대 급등컴투스 581억원 규모 자사주 소각…"주주가치 제고" [신년사]남재관 컴투스 대표 "글로벌 IP 신작·AI 기술 역량 발휘" 전 종목 시세 보기 close 는 남재관 대표가 3억원 규모의 자사 주식 1만100주를 장내 매수했다고 14일 공시했다.

남재관 컴투스 대표. 컴투스 제공 AD 원본보기 아이콘

이로써 남 대표는 지난해 3월 매수한 1억원어치 자사주 2400주를 포함해 총 1만2500주를 보유하게 됐다. 총지분율은 0.1%다.

컴투스는 남 대표 외 임원진 6명도 총 3110주를 취득했다고 전했다.

앞서 컴투스는 지난 12일 총 발행주식의 5.1%에 해당하는 자사주 64만6442주를 소각하기도 했다. 주주가치 제고와 중장기 성장, 주주환원 등이 목적이다.

컴투스 관계자는 "자사주 소각 발표에 이어 대표이사, 임원진의 자사주 취득으로 주주가치 제고와 책임경영 의지를 표명했다"며 "기업 가치와 경쟁력을 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>