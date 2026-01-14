국힘 소장파 "한동훈 기습 제명, 비겁하고 저열해…재고해야"

"정당 민주주의 파괴하는 반헌법적 행위"

최고위 개최 전 의원총회 소집 요구도

국민의힘 소장파 모임 '대안과 미래'는 14일 장동혁 대표에게 당 중앙윤리위원회의 한동훈 전 대표 제명 결정을 재고하고 의원총회를 열 것을 촉구했다.

대안과 미래 소속 의원들은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "한 전 대표에 대한 윤리위 제명 결정을 재고해주길 장 대표와 최고위원회에 강력히 촉구한다"며 "윤리위원회 결정에 대한 당 최고위원회 개최 전에 의원들 의견 수렴을 위한 의원총회를 소집해 달라"고 밝혔다.

국민의힘 소장파 초재선 모임인 '대안과 미래' 소속 의원들이 14일 국회 소통관에서 이날 새벽 국민의힘 윤리위원회에서 결정한 한동훈 전 대표 제명과 관련한 기자회견을 하고 있다.

이들은 한 전 대표 징계 결정을 두고 "정당 민주주의를 파괴하고 당의 통합에 역행한 반헌법적, 반민주적인 것"이라며 "누구나 익명으로 정치적 의견을 자유롭게 개진할 수 있게 한 당원 게시판에 올린 글로 당원을 제명하는 조치는 헌법이 보장한 표현의 자유를 억압하는 것"이라고 비판했다.

제명 결정의 절차상 문제도 지적했다. 이들은 "전직 당 대표에 대한 제명 결정을 심야에 기습적으로 하고 일부 언론을 통해 공개하는 방식은 비겁하고 저열한 행위"라며 "민주주의 원칙과 국민 상식에 반한다"고 주장했다.

이어 장 대표가 지난 7일 쇄신안에서 '마음을 열고 누구와도 힘을 모으겠다'고 말한 것을 거론하며 "이번 윤리위 결정은 장 대표의 혁신안 정신에도 정면으로 반한다. 전직 당 대표를 제명하고 누구와 힘을 모아 이재명 정권의 독재를 막아내겠다는 거냐"고 반문했다.

대안과 미래 소속 송석준 의원은 입장문 발표 이후 기자들과 만나 "여당의 독재에 맞서 가장 정면에서 싸우고 있는 한 전 대표에 대한 제명이 도대체 뭐냐"며 "내부 총질을 넘어 심각한 자해 행위고 자폭 행위"라고 규탄했다. 그러면서 "왜군이 가장 무서워하던 이순신을 투옥시키는 행태 그 이상도 이하도 아니다"라며 "왜 이런 일이 발생했는지 의총을 열어 철저히 따져야 한다"고 목소리를 높였다.

모임 간사인 이성권 의원도 이 자리에서 "중도층이 (국민의힘을) 지지해줄 수 있겠냐"며 "납득할 수 없는 이유로 제명 조치를 하게 되면 윤석열 전 대통령의 길을 가는 것"이라고 맹비난했다.

이들은 오전 11시께 원내지도부 행정실에 의원총회 소집 요구서를 제출했다. 장 대표에게도 면담을 공식 요청할 계획이다.

배현진 국민의힘 의원도 이날 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 국민의힘 서울시당 신년인사회 직후 기자들과 만나 "지난 대선 때 후보 교체 시도와 다를 게 없다"며 "의원 한 사람으로서 의원총회 (개최를) 요청한다"고 말했다.

배 의원은 한 전 대표가 재심 및 징계 효력 정지 가처분 신청을 해야 한다고 주장했다. 그는 "윤리위가 정상적인 당의 법적 기구로서의 기능을 상실한 채 결정을 냈다"며 "(재심 및 가처분 신청이) 한 전 대표의 억울한 부분을 소명할 뿐 아니라 지방선거에서 많은 유권자에게 정당이 다시 나아갈 수 있는 희망을 보여드릴 것"이라고 했다.

이날 입장문에는 송 의원과 이 의원을 비롯해 고동진, 권영진, 김건, 김성원, 김소희, 김용태, 김재섭, 김형동, 박정하, 박정훈, 배준영, 서범수, 신성범, 안상훈, 엄태영, 우재준, 유용원, 정연욱, 조은희, 진종오, 최형두 국민의힘 의원 등 23명이 이름을 올렸다.





