티켓링크 선정 2025년 '올해의 공연'에 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'

NHN링크는 지난해 티켓링크 전체 공연 상품의 입장권 판매 수를 기준으로 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'을 2025년 '올해의 공연'에 선정했다고 13일 밝혔다.

NHN링크는 지난해 티켓링크에서 가장 사랑받은 공연을 부문별로 집계한 2025 뮤지컬·연극 결산 '링크 초이스'를 이날 발표했다.

NHN링크는 지난해 10월30일 개막한 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 10주년 기념 공연은 이번 시즌 총 112회 공연 모두 전석 매진을 기록해 폭발적인 흥행을 이어가고 있다며 대상 격인 올해의 공연에 선정했다고 밝혔다.

1000석 이상을 기준으로 한 대극장 부문에서는 뮤지컬 '데스노트', 500석 이하 중소극장 부문에서는 콘서트 뮤지컬 '트루스토리'가 수상의 영광을 안았다.

연극 부문은 '보이즈 인 더 밴드'가 차지했으며, 창작초연 부문에서는 뮤지컬 '보더라인'이 이름을 올렸다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>