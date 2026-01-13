한우, 유통 효율화·사육방식 개선… "유통비 10% 절감"

농식품부, 축산물 유통구조 개선 방안

돼지고기 도매시장 신규개설

온라인 경매 확대하고 가격 경쟁 촉진

정부가 농협 공판장 내 한우고기의 직접 가공 비중을 확대하고 한우 사육기간을 단축하는 등 한우 유통과 사육방식 개선을 추진하기로 했다.

13일 농림축산식품부는 이같은 내용을 담은 '축산물 유통구조 개선 방안'을 발표했다.

농식품부 관계자는 "축산물 유통은 그동안 도축-가공-판매 일원화, 도축장 구조 조정, 시설현대화 등을 통해 기반 및 구조가 선진국 수준으로 개선됐지만, 일부 비효율적인 유통구조 및 사육·거래 관행 등으로 축산물 산지가격이 하락해도 소비자물가에 반영이 미흡하다는 지적이 있다"며 "이에 대응해 'K농정협의체' 및 품목별 생산자단체와 전문가 등으로 구성된 태스크포스(TF)에서 축산물 유통구조 개선에 대해 심도있게 논의한 결과 이번 개선 방안을 마련했다"고 설명했다.

우선 농협 공판장(부천·음성·고령·나주) 내 한우고기의 직접 가공 비중을 현재 32% 수준에서 2030년까지 40% 이상으로 확대한다. 또 농협 부천복합물류센터 건립(2028년 하반기)에 맞춰 현재 분산된 농협의 유통기능(온라인·군납 등)을 일원화하는 등 유통비용을 최대 10% 절감시킬 방침이다.

사육방식도 개선한다. 현행 고비용·장기 사육 위주의 한우 사육 방식을 개선해 사육 기간을 줄여 생산비를 낮추도록 유도할 계획이다. 현행 32개월인 사육기간을 28개월로 단축할 경우 사료비 등 생산비를 10% 줄일 수 있다. 이를 위해 사육 기간을 줄이는 농가에 대해 우량 정액을 우선 배정하고, 유전체 분석 지원과 최적의 사양관리 프로그램 보급, 맞춤형 컨설팅 등을 지원한다.

돼지 거래가격 투명성 제고 및 삼겹살 규격 강화도 추진한다. 돼지 도매가격 대표성 확보를 위해 도매시장을 신규로 개설(기존 10개소→2030년 12개소 이상·온라인 포함)할 계획이다. 또 농가가 경매출하 시 사료자금을, 가공업체가 경매물량 구매 시 원료구매자금 등을 우선 지원해 경매비율을 현재 4.5%에서 2030년까지 10% 이상으로 높인다.

특히 과지방 삼겹살 문제를 최소화하기 위해 삼겹살(1+등급) 내 지방 비율 범위를 조정(22~42%→25~40%)해 농가의 사육 방식 개선을 유도한다. 또 삼겹살 명칭을 앞삼겹(적정지방)과 돈차돌(과지방), 뒷삼겹(저지방)으로 구분·유통하기로 했다.

닭고기는 소비패턴 변화를 반영해 소비자가격 조사를 현행 생닭 1마리 가격에서 절단육과 가슴살 등 부분육 가격으로 변경한다. 계란은 계절별 생산 비중 변화로 인한 시장 가격 왜곡 방지를 위해 특란과 대란의 가격을 물량에 따라 가중평균해 산출하는 방식으로 개편한다. 또 표본 수 조정 및 데이터 검증 후 국가데이터처와 협의해 소비자물가지수(CPI) 산출 방식도 변경할 계획이다.

온라인 거래 활성화와 함께 가격 경쟁 촉진도 유도한다. 물류비 등 유통비용 절감 등을 위한 원격 상장(2025년 7개소→2030년 20개소 이상) 및 부분육 경매(2025년 2개소→2030년 10개소) 등 소·돼지의 온라인 경매를 확대하고, 계란은 공판장 중심으로 온라인 도매 거래(2025년 4개소→2030년 10개소 이상)를 확대한다.

가격비교를 통한 가격 경쟁 촉진도 추진한다. 축산물 가격 비교 서비스인 '여기고기' 앱을 활성화해 가격 경쟁을 촉진한다. 자조금 등 할인행사와 연계해 가격 정보를 제공하고, 농협과 생산자단체, 정육점 등의 참여를 확대하는 한편, 사용자의 편의성 증진을 위한 별도 앱 개발도 추진한다.





