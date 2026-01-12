[CES 2026]갤럭시 Z 트라이폴드, 씨넷 어워드 2관왕…최고의 제품 선정

美 IT 전문지 선정 최고의 제품·모바일 기술 선정

OLED TV·뮤직 스튜디오 5도 수상

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 140,050 전일대비 1,050 등락률 +0.76% 거래량 12,337,107 전일가 139,000 2026.01.12 11:41 기준 관련기사 [특징주]저스템, 삼성전자 추가 수주 소식에 '上' 반도체 이익 사이클 힘받는다…코스피 상단 추가로 열릴까코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close 는 두 번 접히는 스마트폰인 갤럭시 Z 트라이폴드가 미국 IT 전문지 씨넷(CNET)이 선정하는 '베스트 오브 CES 2026 어워드'에서 2관왕을 차지했다고 12일 밝혔다.

갤럭시 Z 트라이폴드는 이 매체에서 선정하는 가장 높은 상인 '최고의 제품(Best Overall Winner)'과 '최고의 모바일 기술(Best Mobile Tech)' 2개 부문에서 수상했다.

관람객이 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 CES 2026 에 마련된 윈호텔 삼성전자 단독 전시관에서 삼성전자 '갤럭시 Z 트라이폴드'를 구경하고 있다. 삼성전자 제공

CES 공식 파트너사인 씨넷은 미국소비자기술협회(CTA)와 협력해 세계 최대 전자·IT 전시회 CES 2026 전시 제품을 대상으로 40명 이상의 테크 전문가와 함께 심사를 진행해 수상작을 선정한다. 구체적으로 새로운 컨셉 제시와 주요 소비자 문제 해결, 성능·품질 기준 제시 여부를 기준으로 총 22개 카테고리에서 63개의 수상작을 선정하며, 이 가운데 최고의 제품은 1개만 선정된다.

씨넷은 갤럭시 Z 트라이폴드에 대해 "눈길을 사로잡는 디자인에 실용성까지 갖춘 제품으로 슬림한 폼팩터에 풀사이즈 태블릿과 스마트폰이 융합된 진정한 하이브리드 제품"이라고 평가했다. 그러면서 "더 세련된 폴더블폰을 만들기 위한 삼성전자 노력의 결실로 모바일 기술을 진일보시켰다"라고도 부연했다.

'최고의 TV 또는 홈 시네마(Best TV or Home Theater)' 부문에서는 삼성전자 프리미엄 유기발광다이오드(OLED) TV 라인업 'S95H'가 수상했다. 씨넷은 S95H 라인업의 밝기가 전작 대비 35% 밝아진 점을 부각했다. 이 제품은 삼성 OLED TV 최초로 번인 방지 기술을 탑재해 사용자들이 정적인 이미지를 장시간 시청할 수 있도록 했다. 여기에 '제로 갭 월 마운트'를 지원해 벽면에 완전히 밀착되도록 설치할 수 있다.

'최고의 홈 오디오(Best Home Audio)' 부문에서는 삼성 '뮤직 스튜디오 5'가 수상했다. 뮤직 스튜디오 5는 삼성전자 라이프스타일 TV '더 세리프'를 디자인한 프랑스 출신 가구 디자이너 에르완 부홀렉이 디자인했다.

한편, 삼성전자는 미국소비자기술협회가 주관하는 CES 혁신상에서도 영상디스플레이 12개, 생활가전 4개, 모바일 3개, 반도체 7개, 하만 1개 등 총 27개의 혁신상을 수상했다.

관람객이 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 CES 2026에 마련된 윈호텔 삼성전자 단독 전시관에서 삼성전자 OLED TV S95H를 구경하고 있다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



