본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]현대글로비스, 보스턴 다이내믹스 지분가치 3조원 추정…신고가

김진영기자

입력2026.01.12 09:14

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현대글로비스 가 장 초반 강세다.


12일 오전 9시 3분 기준 현대글로비스는 전 거래일 대비 18.10%(4만1000원) 치솟은 26만7500원에 거래되고 있다. 장중 27만1500원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다.

회사 해운 부문의 마진 개선과 로보틱스에 대한 기대감으로 올해 시장 기대치를 웃도는 영업이익을 낼 것이란 전망이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.


류제현 미래에셋증권 연구원은 "관세 불확실성이 제거되면서 자동차 수출 물동량 호조세가 지속될 것이고 이에 따라 해운 부문의 마진 역시 개선될 것으로 보인다"며 2026년 현대글로비스의 영업이익을 2조2404억원으로 추산했다. 현대글로비스가 보유한 보스턴 다이내믹스(BD) 지분율 11.25%는 3조원을 상회할 것으로 추정된다.


류 연구원은 "최근 주가 상승이 디스카운트 해소의 과정이었다면 향후에는 빠른 원가 하락, BD 지분 가치 부각으로 프리미엄 부여가 가능할 것으로 기대한다"며 목표주가를 21만원에서 29만원으로 상향 조정했다.

[특징주]현대글로비스, 보스턴 다이내믹스 지분가치 3조원 추정…신고가
AD
원본보기 아이콘



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만에 95% 제거" 국내서 개발 "물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

새해가 와도 꿈쩍 않는 흡연자…금연 다짐, 20년 새 최저 수준

NYT의 세계 추천 여행지 선정…'한국판 산티아고' 이곳은

北선물 풍산개 곰이 있는 곳…'판다 오나?' 광주시 우치동물원 점검

"모수, 이런 티켓 발행 안 해요" 안성재 셰프, SNS에 직접 올린 글

씨 마른 전세…은행 전세대출도 역대급 감소

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

새로운 이슈 보기