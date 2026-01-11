본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

'친환경 무농약' 대구 팔공산 미나리 본격 판매 시작

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.11 10:14

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

팔공산 미나리가 본격적으로 출하된다.


대구 동구청(구청장 윤석준)은 지난 10일부터 친환경 팔공산 미나리 출하 및 판매를 시작했다고 밝혔다.

대구시 동구 미대동 한 미나리 농가에서 미나리 출하를 앞두고 있다.

대구시 동구 미대동 한 미나리 농가에서 미나리 출하를 앞두고 있다.

AD
원본보기 아이콘

팔공산 미나리는 해발 200m 이상 팔공산 자락의 맑은 공기와 150m 암반 지하수를 이용해 재배된다. 특히, 무농약 친환경 공법으로 생산돼 안심하고 먹을 수 있으며, 아삭한 식감과 진한 향으로 봄맞이 최고 건강식품으로 각광받고 있다.

이와 함께 대구 동구는 2013년부터 팔공산 친환경 미나리 브랜드를 육성하기 위해 특정 지역에서 생산된 상품임을 공식적으로 증명해 주는 '지리적 표시 단체표장'을 등록하고, 포장재, 친환경자재 지원 등을 통해 농가 소득작목으로 육성해왔다.


한편, 팔공산 미나리는 농가 직접 구입 및 택배 주문이 가능하며, 공산농협, 대경사과원예농협 하나로마트, 로컬푸드 직매장 대구장터(검사동) 등을 통해서도 구입할 수 있다. 또, 대구 동구는 오는 2월 말 동구청 열린마당 등 다양한 곳에서 직거래 행사를 추진해 더 많은 사람이 미나리를 만날 수 있도록 할 계획이다.


윤석준 동구청장은 "우리 지역 미나리 재배 농가를 위해 다양한 노력을 하겠다. 많은 이용 부탁드린다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한때 부자나라였는데…130060.2% 치솟은 물가, 빈곤국 된 이 나라 한때 부자나라였는데…130060.2% 치솟은 물가, 빈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2000원 라면 많아지는 이유"…프리미엄 시대 라면값도 상승중

혼술협회 회원만 10만명…일본의 혼자 먹고, 마시는 트렌드②

종류만 2000개…무형문화재 등재 노리는 기차 도시락 '에끼벤'

"컵에 맨손 넣고 휘휘"…中 음료 프랜차이즈 위생 논란

스페인 인기 간식 '테케핑거스'…베네수엘라 빵이라고?

이란 시위대 구금·사망 지속 증가…軍 "안보 수호는 레드라인"

1206회 로또 1등 '1, 3, 17, 26, 27, 42'…당첨금 18억6880만원

새로운 이슈 보기