대한항공, 23년째 '사랑의 쌀' 나눔…104t 후원

오현길기자

입력2026.01.09 09:21

지역사회 연계 나눔 가치 실천

대한항공 이 새해를 맞아 지역사회 소외된 이웃을 위해 '사랑의 쌀' 3000㎏을 기탁했다고 9일 밝혔다. 전달한 쌀은 강서구청이 선정한 관할 지역 내 취약 가구와 사회복지 시설 등에 전달될 예정이다.


대한항공, 23년째 '사랑의 쌀' 나눔…104t 후원
대한항공은 2004년부터 23년째 '사랑의 쌀' 전달 행사를 진행해오고 있다. 본사가 위치한 서울 강서구 특산물 '경복궁 쌀'을 매입해 지역 경제 활성화에 기여한다. 지금까지 후원한 쌀은 총 104t에 이른다. 이외에도 지역사회와 연계한 자선공연 행사, 열악한 교육 환경 개선을 위한 해외 봉사 등 국내외에서 다채로운 사회공헌 활동을 펼치며 나눔 경영을 실천하고 있다.

대한항공 관계자는 "세계에서 가장 사랑받는 글로벌 항공사로서 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와의 연대감을 높이고 도움이 필요한 이웃을 위한 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
