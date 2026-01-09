"한화, 필리조선소 확장 검토…더 많은 공간 필요"

WSJ, 한화디펜스USA 대표 발언 인용

미국 내 추가 조선소 인수 검토

한국 핵잠 건조 후보지로도 거론

한화가 미국 필라델피아의 필리조선소 확장과 함께 미국 내 추가 조선소 인수를 검토 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 8일(현지시간) 보도했다.

한화의 미국 내 방위산업을 총괄하는 한화디펜스USA(HDUSA)의 마이클 쿨터 신임 대표이사는 WSJ에 "우리는 (조선을 위한) 더 많은 공간이 필요하다"며 이같이 밝혔다.

2024년 12월 한화가 인수한 필리조선소는 과거 미 동부 최대 규모의 해군 조선 기지였으나, 냉전 종식 이후 미국 조선업 전반의 쇠퇴와 함께 생산 능력이 급격히 축소됐다. 현재 연간 상선 1척 수준에 그치고 있는 가운데, 한·미 조선 협력 프로젝트 '마스가(MASGA)'의 상징적 장소로 주목받고 있지만 도크가 2개뿐이어서 수요 확대에 대응하기에는 한계가 있다는 게 쿨터 대표의 판단이다.

WSJ에 따르면 한화는 필리조선소의 생산 시설과 저장 부지를 확장하기 위해 연방·주·지방정부와 논의하고 있다. 필라델피아 지역 조선소의 미사용 도크나 활용도가 낮은 도크에 대한 접근권을 확보하는 방식도 포함된다.

또 초과 주문 물량을 소화하기 위해 필리조선소가 아닌 다른 조선소의 도크에서 건조하는 방안을 모색 중이며, 몇 년 안에 미국 내 다른 조선소 인수도 진지하게 검토하고 있다고 밝혔다. 쿨터 대표는 "지금이 역사적으로 매우 특별한 시기"라며 HDUSA의 조선업 확장 의지를 드러냈다.

HDUSA는 미국의 무인 함정(드론) 소프트웨어 전문 기업인 하보크AI와 파트너십을 맺어 미 해군의 무인 수상정 수백 척 공급 계약 수주를 추진한다.

트럼프 행정부는 최근 중·소형 무인 함정 사업에 30억달러(약 4조4000억원)가 넘는 국방 예산을 배정했으며, 한화디펜스 USA와 하보크AI는 길이 200피트(약 60m)급 무인 함정 개발에 협력할 예정이다.

필리조선소는 한미 정상 합의에 따라 개발될 한국의 핵추진 잠수함(핵잠)을 건조할 후보지로도 거론된다. 한국형 핵추진잠수함의 경우 한국 정부는 국내에서 선체를 건조해야 한다는 입장을 고수하고 있는 반면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 10월 필리조선소를 건조 후보지로 거론한 바 있다.

이와 관련해 쿨터 대표는 한화가 미국에서든 한국에서든 잠수함을 건조할 역량이 충분하며, 양국 정부의 결정에 맡겨질 것이라고 말했다.

트럼프 대통령은 지난달 미 해군의 '황금함대'(Golden Fleet) 구상을 발표하면서 함대를 만들 협력 업체로 한화를 거론했었다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



