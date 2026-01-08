4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감

외국인·기관 '팔자'…단기 급등 부담감 작용

"반도체 업종 우호적 환경은 당분간 유효"

대형 반도체 종목의 상승세에 힘입어 장중 역대 최고가를 경신한 코스피 지수가 '단기 급등' 부담감에 상승 폭을 대부분 반납하며 강보합 마감했다.

삼성전자 실적 발표 후 '재료 소멸' 인식 확산…SK하이닉스는 '78만닉스' 찍어

8일 코스피지수는 전 거래일 대비 1.31포인트(0.03%) 오른 4552.37에 마감했다. 이날 지수는 19.60포인트(0.43%) 내린 4531.46으로 출발했다가 장중 한때 4622.32에 거래되며 사상 최고치를 갈아치웠다. 하지만 기관 중심의 강한 매도세에 결국 보합권에서 소폭 상승 마감하며 거래를 마쳤다. 외국인이 1121억원, 기관이 1조3960억원어치를 각각 순매도했다. 개인은 약 1조2530억원어치를 순매수했다.

임정은 KB증권 연구원은 " 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 138,800 전일대비 2,200 등락률 -1.56% 거래량 40,970,601 전일가 141,000 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 지정학 리스크 부각…방산 업종에 쏠린 눈SK하이닉스 '78만닉스' 등극…코스피도 4620 장중 최고치SK하이닉스, 메모리 호황 속 '78만닉스' 등극…삼성전자도 오름세 전 종목 시세 보기 close '어닝 서프라이즈(깜짝 실적)' 발표에 힘입어 코스피가 이틀 연속 4600선 돌파를 시도했지만, 단기 급등 부담에 상승 폭을 반납했다"며 "'재료 소멸' 인식에 매물 소화가 진행되며 랠리가 멈췄다"고 분석했다. 실적 발표가 이달 말 예정된 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 756,000 전일대비 14,000 등락률 +1.89% 거래량 6,382,835 전일가 742,000 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 지정학 리스크 부각…방산 업종에 쏠린 눈SK하이닉스 '78만닉스' 등극…코스피도 4620 장중 최고치SK하이닉스, 메모리 호황 속 '78만닉스' 등극…삼성전자도 오름세 전 종목 시세 보기 close 는 관련 기대감이 아직 유효하다는 판단과 함께 매수세가 몰리며 장중 78만원대에 거래되기도 했다.

시가총액 상위 종목 중에선 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,090,000 전일대비 80,000 등락률 +7.92% 거래량 508,382 전일가 1,010,000 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close (7.92%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 129,700 전일대비 8,500 등락률 +7.01% 거래량 6,916,119 전일가 121,200 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락기회를 살리는 투자금 활용법...4배 투자금을 연 4%대 금리로타이밍 잡았다면 놓치지 말아야...투자금 부족으로 고민 중이었다면 전 종목 시세 보기 close (7.01%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,885,000 전일대비 118,000 등락률 +6.68% 거래량 127,925 전일가 1,767,000 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락삼성바이오, '국제생물올림피아드' 후원 협약 체결[클릭 e종목]증권가, 삼성바이오로직스 목표주가 잇달아 상향 전 종목 시세 보기 close (6.68%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 582,000 전일대비 25,000 등락률 +4.49% 거래량 484,510 전일가 557,000 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 인도 타밀나두주 정부 대표단, 울산 HD현대重 방문[특징주]HD현대중공업, 美 해군 MRO 추가 수주에 5%↑'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락 전 종목 시세 보기 close (4.49%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 270,500 전일대비 5,500 등락률 +2.08% 거래량 559,455 전일가 265,000 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 껍데기는 10만원 알맹이는 1000만원?…한미반도체, 환산주가가 뭐길래올해 10대 건설사 정비사업 수주액 퀀텀점프[부동산AtoZ]한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close (2.08%), SK하이닉스(1.89%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 213,000 전일대비 2,000 등락률 +0.95% 거래량 967,341 전일가 211,000 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 2년 고생 끝에 드디어…"회장 나와" 외치던 주주들 "셀트리온, 고수익 적금"셀트리온, 신약 개발 성과 및 CMO 사업 비전 발표 예고새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크] 전 종목 시세 보기 close (0.95%) 등이 상승했다. 반면 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 124,900 전일대비 4,400 등락률 -3.40% 거래량 1,693,240 전일가 129,300 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 국내 픽업시장, 6년 만에 반등…'무쏘 가솔린·허머 EV' 신차 쏟아진다'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락기아 오토랜드 화성, '폐기물 매립 제로' 골드등급 획득 전 종목 시세 보기 close (-3.40%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 340,500 전일대비 10,000 등락률 -2.85% 거래량 3,053,301 전일가 350,500 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 실적 개선 맞물린 국내 증시…주력 산업 중심 추가 상승 기대제네시스, 2026년형 G80 출시…터보 가솔린 5978만원부터[CES 2026]전기차 배터리부터 양자까지…현대차가 키운 스타트업 보니 전 종목 시세 보기 close (-2.85%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 77,500 전일대비 1,500 등락률 -1.90% 거래량 1,024,206 전일가 79,000 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감신한카드 사고에 전 금융권 '정보유출 포비아'…금감원 점검여부 '촉각'코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 전 종목 시세 보기 close (-1.90%), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 159,200 전일대비 2,800 등락률 -1.73% 거래량 355,685 전일가 162,000 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세[1㎜금융톡]금감원 조직개편에 보험업계 긴장…실손·회계 감독 강화 신호 전 종목 시세 보기 close (-1.73%), 삼성전자(-1.56%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 101,900 전일대비 1,400 등락률 -1.36% 거래량 5,841,803 전일가 103,300 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락기회를 살리는 투자금 활용법...4배 투자금을 연 4%대 금리로'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.36%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 366,000 전일대비 4,500 등락률 -1.21% 거래량 413,793 전일가 370,500 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락[굿모닝 증시]美 혼조 마감 속 대형주 차익실현 경계감LG엔솔, 한국전기안전공사와 ESS 안전 강화 및 LFP 생태계 조성 전 종목 시세 보기 close (-1.21%) 등은 하락했다.

"반도체 과열 해소 가능성에도 시장은 '추가 상승' 기대할 것"

특히 조선·방산주가 강세를 보였다. 임 연구원은 "방산주인 한화에어로스페이스는 전날 2500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요 예측에서 자금이 3조원 넘게 몰렸다는 소식이 전해지며 8% 가까이 급등했다"며 "조선주는 HD현대중공업의 미국 해군 군수지원함 정비 사업 수주 소식과 한화오션의 캐나다 잠수함 사업 수주 기대감 등 종목별 호재가 반영됐다"고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 국방예산 증액 발언과 미국발 지정학적 갈등도 영향을 줬다.

업종별로는 제약(3.18%), 운송장비부품(2.30%), 전기전자(1.13%), 제조(1.11%) 등이 올랐다. 보험(-2.44%), 비금속(-2.06%), 섬유의류(-1.53%), 화학(-1.43%), 일반서비스(-1.36%), 증권(-1.25%), 음식료담배(-1.10%), 금속(-1.10%), 금융(-1.07%) 등은 내렸다.

같은 날 코스닥지수는 전 거래일 대비 3.33포인트(0.35%) 내린 944.06에 마감했다. 외국인이 955억원어치를 순매도한 반면, 기관은 329억원, 개인은 605억원어치를 각각 순매수했다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 디앤디파마텍 디앤디파마텍 347850 | 코스닥 증권정보 현재가 108,700 전일대비 9,800 등락률 +9.91% 거래량 2,354,978 전일가 98,900 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락자금 전략 손보면 수익도 높아진다...4배 투자금을 연 4%대 금리로종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 close (9.91%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 462,500 전일대비 30,000 등락률 +6.94% 거래량 298,665 전일가 432,500 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 [특징주]파마리서치, '호실적 지속' 전망에 6%대 급등 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락[클릭 e종목]"파마리서치, 올해도 성장세 지속" 전 종목 시세 보기 close (6.94%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 70,600 전일대비 3,000 등락률 +4.44% 거래량 134,056 전일가 67,600 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 전 종목 시세 보기 close (4.44%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 184,400 전일대비 5,500 등락률 +3.07% 거래량 520,331 전일가 178,900 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close (3.07%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 254,000 전일대비 7,500 등락률 +3.04% 거래량 159,506 전일가 246,500 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close (3.04%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 72,800 전일대비 2,100 등락률 +2.97% 거래량 335,675 전일가 70,700 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (2.97%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 215,500 전일대비 5,000 등락률 +2.38% 거래량 980,368 전일가 210,500 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close (2.38%), 에임드바이오 에임드바이오 0009K0 | 코스닥 증권정보 현재가 60,100 전일대비 1,300 등락률 +2.21% 거래량 587,151 전일가 58,800 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close (2.21%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 478,500 전일대비 7,500 등락률 +1.59% 거래량 444,992 전일가 471,000 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 종목은 잘 골랐는데 투자금이 아쉽다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착 전 종목 시세 보기 close (1.59%) 등이 상승했다. 반면 HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 51,000 전일대비 3,300 등락률 -6.08% 거래량 895,219 전일가 54,300 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락HLB그룹, 연초부터 빅이벤트 이어진다기회를 살리는 투자금 활용법...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (-6.08%), 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 242,000 전일대비 12,500 등락률 -4.91% 거래량 387,958 전일가 254,500 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크]"올해 가장 많이 오른 주식은 원익홀딩스…'국민종목'은 삼성전자" 전 종목 시세 보기 close (-4.91%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 447,000 전일대비 19,000 등락률 -4.08% 거래량 264,111 전일가 466,000 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close (-4.08%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 245,000 전일대비 10,000 등락률 -3.92% 거래량 295,148 전일가 255,000 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close (-3.92%), 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 76,200 전일대비 2,700 등락률 -3.42% 거래량 867,971 전일가 78,900 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close (-3.42%) 등은 약세로 마감했다.

임 연구원은 "최근 반도체 중심의 단기 급등 영향에 향후 과열 해소 움직임이 나타날 수 있다"면서도 "글로벌 기업들의 AI 기술 투자 확대 등 당분간 반도체 업종에 우호적인 환경이 이어질 것이다. 시장은 이 같은 전망을 바탕으로 중장기 추가 상승을 기대하는 상황"이라고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



