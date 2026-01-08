본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

베네수엘라 원유 통제 나선 미국, 러 유조선 나포

김민영기자

입력2026.01.08 09:50

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

벨라1호, 미국 제재 위반
러시아 "러시아 국적자 본국 송환" 촉구

미국이 군사력을 동원해 베네수엘라와 연계된 러시아 국적 유조선을 아이슬란드와 영국 사이 북대서양에서 나포했다.


싱가포르 해협 해상에서 촬영된 유조선 마리네라호. AFP연합뉴스

싱가포르 해협 해상에서 촬영된 유조선 마리네라호. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

미군 유럽사령부 7일(현지시간) 엑스에 올린 글에서 "미 법무부와 국토안보부는 국방부와 협력해 벨라1호를 미국 제재 위반으로 나포했다"고 발표했다.

이어 벨라1호는 "미 해안경비대 먼로함의 추적 이후 북대서양에서 미 연방법원이 발부한 영장에 의해 나포됐다"고 설명했다.


로이터통신에 따르면 미국은 승선 시도를 거부하며 도주하던 벨라1호를 지난달 21일부터 2주 넘게 추적해왔다.


이 유조선은 이란에서 출발해 베네수엘라산 원유를 싣기 위해 베네수엘라로 들어가려다 미 해안경비대의 단속에 적발되자, 선체 측면에 러시아 국기를 그리고 러시아 국적으로 등록해 명칭을 마리네라호로 변경하기도 했다.

이번에 나포된 벨라1호는 국제 제재를 위반해 러시아, 이란, 베네수엘라 원유를 불법 운송해온 선박 집단인 '그림자 선단'에 속해 있다. 미국은 도널드 트럼프 대통령이 베네수엘라를 오가는 제재 대상 유조선에 대한 완전 봉쇄를 지시한 이후 유조선 나포 작전을 진행해왔다.


캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 나포 사실을 확인하며 "제재 대상 원유를 수송한 베네수엘라의 그림자 함대 소속 선박"이라고 밝혔다.


월스트리트저널(WSJ)은 이 같은 나포 조치는 트럼프 대통령이 베네수엘라 석유 산업을 장악하겠다는 공약을 한층 강화한 조치라고 평가했다.


러시아 교통부는 미국의 마리네라 유조선 압류에 대해 "어느 국가도 타국 관할권에 정식으로 등록된 선박에 대해 무력을 사용할 권리가 없다"고 반발했다.


러시아 외무부는 "미군이 러시아 선적 마리네라호에 승선했다는 보도를 예의주시하고 있다"며 "승조원 중 러시아 국적자를 적절하게 인도적으로 대우하고 조국으로 조속히 귀환시키라"고 미국에 촉구했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

잠옷 바람 대통령 끌어내고…美 "우리 픽은, 임시직 이 여인"

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

한달 800만원 벌어도 기초연금 따박따박 받는다?…왜 그런가 봤더니

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

서울 아파트 거래 2채 중 1채는 '9억 이하'…중저가 쏠림 뚜렷

새로운 이슈 보기