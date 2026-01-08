본문 바로가기
성남시, 태평1구역-은행1·금광2구역 재개발 사업 본격 추진

이종구기자

입력2026.01.08 07:47

생활권 재개발 정비계획 수립 용역 착수
2027년 상반기 정비구역 지정 목표

경기 성남시(시장 신상진)는 태평1구역과 은행1·금광2구역에 대한 재개발 사업을 본격 추진한다고 8일 밝혔다. 시는 지난달 '2030 성남시 도시·주거환경정비기본계획(변경)'에 따라 생활권 재개발사업 후보지로 선정된 두 개 구역을 대상으로 정비계획 수립과 정비구역 지정을 위한 용역에 착수했다.

은행1·금광2구역 및 주변 전경. 성남시 제공

은행1·금광2구역 및 주변 전경. 성남시 제공

이번 용역 대상은 태평1구역 7만3269㎡와 은행1·금광2구역 11만7999㎡로, 노후 주거지가 밀집해 주거환경 개선 요구가 지속적으로 제기돼 온 지역이다. 성남시는 생활권 단위의 체계적인 재개발을 통해 주거 여건을 개선하고, 시민이 일상에서 체감할 수 있는 도시환경 변화를 만들어 간다는 방침이다.


정비계획에는 토지이용계획과 도시계획시설, 생활 사회기반시설 확충 방안, 건축물에 관한 계획, 교통 개선 대책, 환경 보전 및 재난 방지, 교육환경 보호에 관한 내용 등이 포함된다. 성남시는 토지와 건축물, 도로와 공원 등 기반시설은 물론 인구 구조와 생활 여건, 사회·경제·문화적 특성까지 종합적으로 분석한 뒤, 지역 주민 의견 수렴과 전문가 자문을 거쳐 각 구역의 특성에 맞는 정비계획을 수립할 예정이다.

시는 태평1구역과 은행1·금광2구역에 대해 2027년 상반기까지 정비계획 수립과 정비구역 지정을 완료하고, 이후 단계적으로 재개발 사업을 추진할 계획이다. 이를 통해 노후 주거지의 주거환경을 개선하고, 지역의 생활 여건과 도시 기능을 함께 높여 나간다는 구상이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
