환율 방어 여파…외환보유액 7개월 만에 감소 [3분 브리프]

입력2026.01.07 08:00

00분 39초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①외환보유액 7개월 만에 '감소'…전월比 26억달러↓
②은행권 수익성 둔화…기업대출 경쟁 본격화
③"관세가 인플레 낮출 수도"…샌프란 연은 보고서

MARKET INDEX : Year to date
환율 방어 여파…외환보유액 7개월 만에 감소 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 AI·반도체주 랠리에 다우·S&P 최고치

○기술주 중심 매수세 유입…에너지주는 하락

○9일 美 고용보고서 앞두고 금리 경로 촉각

Top3 NEWS
■ "연말 환율 치솟으며 시장 개입" 외환보유액, 7개월 만에 감소 전환
○작년 12월 말 외환보유액 4280.5억달러…26억달러↓
○금융기관 외화예수금↑+기타통화 美달러 환산액 증가
○외환시장 변동성 완화 조치 강화로 감소
■ 은행들, 수익 '하방 압력'…기업대출 경쟁 '치열'
○주담대 중심 전반적인 가계대출 성장세 '제동'
○기준금리 인하 기조…순이자마진 축소 불가피
○스테이블코인 등 '코인 전쟁'도 가속화
■ 美샌프란 연은 "관세 인상, 인플레 유발 안한다"
○트럼프, 작년 美관세 15% 인상
○연은 경제학자들, 과거 데이터 분석
○"물가보다 실업 증가 더 대응해야"
그래픽 뉴스 : "올해 한국 반도체 수출 11% 성장…최대 수출 기록 지속"
환율 방어 여파…외환보유액 7개월 만에 감소 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○한국수출은행 해외경제연구소 분석

○AI 투자 확대 속 생산능력 한계…수출 호조 지속

○시스템 반도체 수출도 경쟁력 회복 전망

the Chart : "선진국 편입이 만사 아니다… 韓증시 체력 키워야"
환율 방어 여파…외환보유액 7개월 만에 감소 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○선진지수 편입 효과, 찬반 의견 팽팽

○"편입은 자본시장 선진화 시작점일 뿐"

○장기 투자·국내 기관투자가 늘어나

오늘 핵심 일정

국내


해외

06:30 미국 미국석유협회(API)주간 원유 재고

09:30 일본 서비스 구매관리자지수(12월)

16:00 독일 소매판매(MoM)(11월)

18:30 영국 건설 구매관리자지수(12월)

22:15 미국ADP 비농업부문 고용 변화(12월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -1℃(5) ｜최고기온 : 2℃(2℃)
○강수확률 오전 40%｜오후 0%
○미세먼지 오전 한때나쁨｜오후 보통
환율 방어 여파…외환보유액 7개월 만에 감소 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




