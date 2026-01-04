본문 바로가기
로고프 "원화, 주요국 통화 중 저평가…2~3년 내 절상 가능성"[전미경제학회 2026]

뉴욕=권해영특파원

입력2026.01.04 04:21

전미경제학회 연례총회(ASSA) 2026
"구매력 기준 실질 가치 크게 하회…점진적 조정 전망"

케네스 로고프 미국 하버드대 경제학과 교수는 한국 원화 가치가 매우 저평가돼 있다며 2~3년 내 절상 가능성이 크다고 밝혔다.


케네스 로고프 미국 하버드대 경제학과 교수.

케네스 로고프 미국 하버드대 경제학과 교수.

로고프 교수는 3일(현지시간) 미국 필라델피아에서 열린 '전미경제학회 연례총회(ASSA) 2026'에서 한국 기자들과 만나 "환율을 정확히 예측하는 것은 매우 어렵지만 우리가 환율에 대해 알고 있는 몇 안 되는 경험칙 중 하나는 구매력이 (적정 수준에서) 기준에서 크게 벗어난 통화는 결국 되돌아오는 경향이 있다는 점"이라며 이같이 전망했다.

그는 "경험칙상 통화가 20% 정도 저평가돼 있다면 그 절반가량은 3년 내에 해소되는 경우가 많다"며 한 번에 조정되는 것이 아니라 여러 해에 걸쳐 점진적으로 이뤄진다고 말했다. 이어 "향후 2~3년 안에 원화가 절상되지 않는다면 오히려 놀라운 일"이라고 덧붙였다.


로고프 교수는 달러에 대해서는 고평가돼 있다고 평가하면서도, 현재 환율 환경에서는 달러의 방향성보다 원화의 상대적 저평가가 더 분명하게 관찰된다고 밝혔다.


그는 "달러의 고평가보다 원화의 저평가에 대해 더 큰 확신을 갖고 있다"며 "불확실성이 크긴 하지만 현재로서는 원화가 세계 주요 통화 가운데 매우 저평가된 사례 중 하나로 보인다"고 말했다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
