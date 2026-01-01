테슬라, 전기차 가격 최대 940만원 인하…점유율 확대 '승부수'

테슬라가 국내에서 판매 중인 주요 전기차 모델의 가격을 최대 940만원 인하했다. 글로벌 전기차 수요 둔화와 경쟁사들의 신형 전기차 출시를 앞두고 가격 경쟁력을 확보해 국내 시장 점유율을 확대하겠다는 전략으로 풀이된다.

1일 자동차 업계에 따르면 테슬라코리아는 지난달 31일부터 중형 전기 세단 모델3와 중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 모델Y의 인하된 가격을 공식 홈페이지에 게시했다.

모델3 퍼포먼스 AWD 모델은 기존 6939만원에서 5999만원으로 940만원 인하되며 가장 큰 폭의 가격 조정이 이뤄졌다. 모델Y 프리미엄 롱레인지 AWD 모델은 기존 6314만원에서 315만원 인하된 5999만원에 판매되고, 모델Y 프리미엄 RWD 모델은 300만원 낮아진 4999만원으로 책정됐다.

테슬라의 이번 가격 인하는 올해 들어 두 번째다. 테슬라는 지난 4월 모델Y 부분변경 모델을 출시하면서 기존 모델 대비 약 700만원가량 가격을 낮춘 바 있다. 국내 전기차 보조금 기준에 맞추는 동시에 소비자 체감 가격을 낮춰 구매 문턱을 낮추겠다는 전략이라는 분석이다.

가격 인하 효과는 판매 실적으로 나타나고 있다. 테슬라는 지난해 11월까지 국내 누적 판매량 약 5만5594대를 기록하며 전년 동기 대비 두 배 이상 성장했다. 이는 BMW(7만541대), 메르세데스-벤츠(6만260대)에 이어 3위에 해당하는 수치다.

업계에서는 그동안 가격 부담으로 전기차 구매를 망설이던 소비자들이 대거 유입될 경우, 테슬라가 BMW와 벤츠의 판매량을 추월할 가능성도 있다는 전망을 내놓고 있다.

여기에 테슬라는 지난 11월부터 미국 생산 준대형 세단 모델S와 준대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델X에 첨단운전자보조시스템(ADAS) FSD(풀셀프드라이빙)를 적용하며 상품성도 강화했다.

테슬라는 내년 초 모델3의 주행거리를 대폭 늘린 프리미엄 롱레인지 후륜구동(RWD) 트림 출시도 준비 중이다. 해당 모델은 최근 국내 인증을 마쳤으며, 1회 충전 시 주행거리가 551㎞에 달해 기존 모델 대비 경쟁력이 높다는 평가를 받고 있다. 업계에서는 이번 가격 인하가 신규 트림 출시를 앞둔 사전 포석이라는 해석도 나온다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



