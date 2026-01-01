하이브 대형 호재에 주가 들썩?…'걸어다니는 기업' BTS, 완전체로 돌아온다

3월20일 새 앨범 발매 후 월드투어 돌입 예정

증권가는 2026년 영업이익 622% 증가 전망

그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 3월20일 완전체로 컴백하며 활동을 재개한다. 이번 신보 발매는 2022년 6월 앤솔러지 앨범 'Proof' 이후 약 3년 9개월 만으로, 글로벌 팬덤 아미(ARMY)의 기대가 집중되고 있다. 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 330,000 전일대비 10,000 등락률 +3.13% 거래량 318,124 전일가 320,000 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 중국의 한일령에 K팝 반사효과…엔터株 투자 기회될까"BTS, 빅뱅 돌아오는데 너무 과했다" 이미 많이 떨어진 엔터주, 주가 회복 시동?[특징주]"BTS복귀로 내년 실적 기대"…하이브 3%대↑ 전 종목 시세 보기 close 주가 상승의 모멘텀이 될 것이란 관측도 제기된다.

소속사 빅히트뮤직은 1일 "BTS가 새 앨범 발매와 함께 대규모 월드투어를 진행한다"고 밝혔다. 멤버들은 신년을 맞아 손글씨 편지를 통해 팬들에게 직접 메시지를 전달하며, 기대감을 높였다. RM은 "그 누구보다 간절히 기다렸습니다", 진은 "기다려주셔서 너무 감사드립니다", 슈가는 "올해도 즐겁게 함께 합시다. 사랑합니다"라고 전했다. 제이홉은 "드디어 생각했던 게 현실로!", 지민은 "우리가 만나는 해가 찾아왔습니다"라고 썼으며, 뷔는 "2026년에는 더 많이 더 좋은 추억으로 갈 테니까 기대하세요!", 정국은 "보고 싶네요! 올해도 잘 부탁드립니다"라고 적었다.

이번 편지는 지난 3년간 위버스 멤버십을 유지한 팬들을 대상으로 한 선물이며, 실물 편지를 받지 못한 아미는 1월 말 위버스를 통해 동일한 메시지를 확인할 수 있다.

증권가는 BTS 완전체 컴백이 하이브 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것으로 내다보고 있다. 황지원 iM증권 연구원은 "BTS 완전체 복귀에 따라 하이브의 2026년 예상 영업이익은 5149억 원으로 전년 대비 622% 증가할 것"이라며 "영업이익률도 10%대를 회복할 것으로 전망한다"고 분석했다. 그는 "월드투어가 시작될 경우 약 350만~400만명의 관객 동원과 북미·유럽 공연 비중 확대, 이연 수요에 따른 객단가 상승 효과도 기대된다"고 덧붙였다.

황 연구원은 "3월 신보 발매 후 4월부터 월드투어를 시작할 것으로 예상되며, MD 부문 성장, 음반·음원 매출, 다큐멘터리·VOD·실황 영화, 온라인 라이브 스트리밍 등 다양한 콘텐츠 매출을 종합하면 추가 실적 상향 가능성도 충분하다"고 밝혔다.

최민하·강영훈 삼성증권 연구원은 "BTS 신보와 월드투어는 K팝 아티스트 역대 최다 관객 기록 경신 가능성을 높인다"며 글로벌 팬덤 규모와 화제성을 고려한 전망을 내놓았다.

BTS의 컴백은 팬 전용 플랫폼 '위버스' 수익 확대에도 긍정적 영향을 미칠 전망이다. 황 연구원은 "지난해 3분기 위버스 MAU(월간 활성 사용자)는 전년 동기 대비 20% 증가한 1160만명으로, 올해 3분기 누적 기준 흑자 전환에 성공했다"며 "내년 BTS 관련 콘텐츠와 디지털 매출 확대가 플랫폼 수익성을 강화할 것"이라고 했다.

하이브는 BTS 외에도 세븐틴, 투바투, 엔하이픈 등 글로벌 활동을 이어가며, 저연차 아티스트들의 해외 시장 확장도 지속적으로 추진 중이다. 황 연구원은 "국내외 아티스트 본격적 수익화를 고려하면 현 주가 수준에서 지속적인 비중 확대가 가능하며, 업종 내 최선호주로 추천한다"고 평가했다.





