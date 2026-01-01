본문 바로가기
서울시 '도로포장 기술' 효과… 포트홀 27% 줄었다

배경환기자

입력2026.01.01 11:15

내구성 높은 포장 기술 확대
기후대응형·기능성 포장 등
강수량 증가에도 포트홀 감소

서울시의 '도로포장 표준모델' 적용으로 지난해 도로 파임(포트홀) 건수가 크게 줄어든 것으로 나타났다. '서울형 도로포장 표준모델'은 다양한 기후변화로 파손이 잦아진 도심 도로 상황에 대응하기 위해 개발한 고강성·고내구성 포장 기술이다.


1일 서울시에 따르면 지난해 1~11월 서울 시내 포트홀 발생 건수는 1만8948건으로, 최근 5년 동기간 평균인 2만5816건 대비 26.6% 감소했다. 같은 기간 누적 강수량은 1541㎜로 최근 5년 평균 1481㎜를 웃돌았음에도 포트홀 발생은 되레 줄었다.

서울시 '도로포장 기술' 효과… 포트홀 27% 줄었다
집중호우와 동결·융해(도로가 얼고 녹는 현상)가 반복되는 여건에도 불구하고 포트홀이 감소한 것은 기후변화에 대응해 도입한 '서울형 도로포장 표준모델' 적용이 효과를 나타낸 것으로 시는 분석했다.

서울시는 2010년 중앙버스정류장에 고강성 콘크리트 포장 도입 후, 다양한 신소재와 공법을 단계적으로 검증·확대 적용했다. 이를 토대로 2024년 12월 '서울형 도로포장 표준모델'을 완성했으며 지난해 3월부터 주요 도로 전반에 적용하고 있다. 시민 불편도 줄었다. 지난해 1~9월 기준 도로 파손 등과 관련된 민원은 1만5771건으로, 최근 3년간 같은 기간 평균 1만7044건 대비 약 8% 감소했다.


이와함께 서울시는 포트홀이 잦은 구간을 중심으로 주요 도로와 중앙버스정류장에 제강슬래그와 고강성 콘크리트 포장 등 내구성이 강화된 포장 기술을 적용해 도로 파손을 줄여왔다. 제강슬래그는 철강 제조 과정에서 발생하는 부산물을 재활용한 친환경 순환자원으로, 일반 골재보다 25% 이상 높은 강도를 갖는다. 고강성 콘크리트 포장은 현재 중앙버스전용차로 버스정류장 403곳 중 136곳에 설치됐다. 시는 2032년까지 단계적으로 교체를 완료할 계획이다.


한병용 서울시 재난안전실장은 "강한 도로포장 표준모델의 성과가 수치로 확인된 만큼 시민이 체감할 수 있는 도로 안전과 이동 편의 향상을 위해 적용 구간을 확대하겠다"며 "데이터 기반의 과학적 유지관리를 통해 도로의 안전과 품질을 끌어올릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.




배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

