본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

김범석 국조 출석 요청에 로저스 쿠팡대표 "지시할 위치 아냐"

장보경기자

입력2025.12.31 20:09

시계아이콘00분 14초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

쿠팡 연석 청문회 이틀째
"이사회 전원에 상황 보고"

해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표는 31일 쿠팡 사태 관련 국정조사가 열릴 경우 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장에 출석하라는 뜻을 전해 달라는 국회 요청에 "지시할 위치에 있지 않다"고 답했다.

헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 '쿠팡 연석 청문회'에 참석해 발언 하고 있다. 2025.12.30 강진형 기자

헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 '쿠팡 연석 청문회'에 참석해 발언 하고 있다. 2025.12.30 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

로저스 대표는 이날 국회 청문회에서 관련 질의에 "이례적 요청으로 보인다"며 이같이 말했다.


'김 의장에게 현재 상황에 대해 보고했느냐'는 질의에는 "국가기관과 협조해 데이터와 기기들을 회수하고 그것을 한국인들에게 돌려준 것에 대해 의장을 포함해 이사회 전원에게 보고했다"고 밝혔다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'375만→508만원' 자격증 하나 더 땄을 뿐인데…"중장년 역전 루트" '375만→508만원' 자격증 하나 더 땄을 뿐인데…"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 병원 이송 중환자실 위중…소속사 "경과 확인 중"

경찰, 박나래 '주사이모' 출국금지…불법 의료시술 혐의

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'

새로운 이슈 보기