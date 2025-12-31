김범석 국조 출석 요청에 로저스 쿠팡대표 "지시할 위치 아냐"

쿠팡 연석 청문회 이틀째

"이사회 전원에 상황 보고"

해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표는 31일 쿠팡 사태 관련 국정조사가 열릴 경우 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장에 출석하라는 뜻을 전해 달라는 국회 요청에 "지시할 위치에 있지 않다"고 답했다.

헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 '쿠팡 연석 청문회'에 참석해 발언 하고 있다. 2025.12.30 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

로저스 대표는 이날 국회 청문회에서 관련 질의에 "이례적 요청으로 보인다"며 이같이 말했다.

'김 의장에게 현재 상황에 대해 보고했느냐'는 질의에는 "국가기관과 협조해 데이터와 기기들을 회수하고 그것을 한국인들에게 돌려준 것에 대해 의장을 포함해 이사회 전원에게 보고했다"고 밝혔다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



