본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

[신년사]한성숙 장관 "새해 회복 넘어 성장으로 나아가야"

김철현기자

입력2025.12.31 17:36

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 민생 활력·창업 활성화·中企 혁신 성장 지원·공정과 상생 생태계 조성 추진

한성숙 중소벤처기업부 장관이 중소·벤처·소상공인의 '성장 사다리 복원'을 새해 핵심 목표로 제시했다.


31일 한 장관은 신년사를 통해 "2026년은 회복을 넘어 성장으로 나아가야 할 해"라며 이같이 밝혔다. 이를 위해 중기부는 ▲지역 민생 활력 ▲창업 활성화 ▲제조 중소기업 혁신 성장 지원 ▲공정과 상생 생태계 조성 등을 추진할 계획이다.

한성숙 중소벤처기업부 장관

한성숙 중소벤처기업부 장관

AD
원본보기 아이콘

먼저 소상공인 분야에서 한 장관은 "230만 영세 소상공인을 위한 경영안정 바우처를 25만원씩 지원하고, 소상공인 위기 징후 포착부터 폐업 및 재도전·재취업까지 하나로 연결해 다시 도전할 수 있는 구조를 만들겠다"고 했다.


또 "소상공인 매출기반 확보를 위해 코리아그랜드페스티벌은 글로컬 행사로 확장하고, 연 1만 명의 로컬창업가를 발굴하는 등 청년·상권 주도 성장형 소상공인을 육성하겠다"고 강조했다.


창업 활성화와 관련해서는 "연기금·퇴직연금 등 민간의 벤처투자 유인 구조를 강화하고, 1조6000억원의 정부 모태펀드를 마중물로 공급해 연간 벤처투자 40조원 시대를 열겠다"며 "창업기업 공공구매 제도를 개편해 정부가 스타트업의 첫 번째 구매창구가 되겠다"고 했다.

이를 위해 매년 1000명의 창업가를 발굴하고, 실패해도 다시 도전할 수 있는 환경 조성에도 나설 계획이다.


중소기업의 혁신 성장을 위해선 중소 제조 스마트공장을 2030년까지 1만2000개 구축한다. 또 한 장관은 "중견기업 도약을 위한 점프업 프로그램을 확대하겠다"며 "돈이 되는 연구개발(R&D)에 집중 투자하고, 중소기업이 강한 K소비재와 온라인 수출 지원도 확대하겠다"고 했다.


공정 상생 생태계 분야에서는 "기술탈취 불공정 기업은 무관용으로 대응하는 한편, 상생협력 범위를 온라인플랫폼, 금융 등 기업 생태계 전반으로 확장하고 대기업과 스타트업이 함께 성장하는 상생 생태계를 만들겠다"고 했다.


한 장관은 "소상공인은 두터운 안전망 구축과 소비진작으로, 창업·벤처기업은 과감한 투자와 공공구매로, 중소기업은 신속한 대금 지급을 위한 정책으로 대한민국 경제 곳곳에 돈이 돌게 하겠다"고 강조했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜 '흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 병원 이송 중환자실 위중…소속사 "경과 확인 중"

경찰, 박나래 '주사이모' 출국금지…불법 의료시술 혐의

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'

새로운 이슈 보기