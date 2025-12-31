순창군, 행안부 재난관리평가서 '우수기관'

특별교부세 1억 3천만원 확보

전북 순창군이 지난해에 이어 2년 연속 '2025년 재난관리평가'에서 우수기관으로 선정됐다.

31일 군에 따르면 행정안전부가 주관한 이번 평가는 전국 340개 재난관리책임기관을 대상으로 실시됐으며, 재난 예방부터 대비, 대응, 복구까지 총 6개 분야 44개 세부지표를 기준으로 서면 및 현장 평가가 병행됐다.

순창군이 지난해에 이어 2년 연속 '2025년 재난관리평가'에서 우수기관으로 선정됐다. 순창군 제공 AD 원본보기 아이콘

이에 따라 재정 인센티브로 특별교부세 1억 3,000만원과 시상금 400만원을 확보하며, 지역 재난안전관리 역량 우수 지자체로서의 입지를 다시 한번 확인했다.

특히 올해는 현장 인터뷰 배점이 대폭 상향되고 실제 재난 대응 사례 중심의 맞춤형 질문이 강화되면서, 지자체의 실질적인 현장 대응 능력이 중점적으로 평가됐다.

군은 체계적인 대응 매뉴얼과 실전 중심의 훈련 체계를 구축하고, 재난 발생 시 초기 대응 역량 강화에 주력해왔다.

또 부서 간 협업체계와 책임자 교육 강화, 예산 투입 확대 등을 통해 재난관리의 '현장 작동성' 강화를 위한 다각적인 노력을 지속해온 점에서 높은 평가를 받았다.

최영일 군수는 "재난은 예방과 대비, 그리고 대응 이후의 복구까지 모든 단계에서 체계적인 관리가 중요하다"며 "이번 평가 결과를 계기로 더욱 촘촘한 안전망을 구축하고, 군민이 체감할 수 있는 재난 대응 시스템을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>