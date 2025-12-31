본문 바로가기
경기도, 31일 오후 2시 '한파 비상1단계' 발령

이영규기자

입력2025.12.31 13:10

경기도가 31일 오후 2시를 기해 한파특보에 따른 '비상1단계'에 돌입한다.


앞서 기상청은 이날 밤 9시부터 도내 31개 시군에 한파특보가 발효되며 내년 1월1일 아침에는 도 전 지역의 최저기온이 영하 10도 이하로 떨어진다고 예보했다. 특히 경기북부지역은 영하 15도 이하의 강추위가 예상된다.

이에 따라 경기도는 복지·상수도·재난관리 등 6개 반 13개 부서가 참여하는 합동 근무를 통해 시·군과 함께 한파 대응 상황을 집중 관리한다. 비상 1단계 기간 동안 도는 일일 예방활동 실적을 점검하고, 취약계층 보호와 시설물 안전관리 등을 중점 추진할 계획이다.


김성중 경기도 행정1부지사는 31일 각 시·군에 공문을 보내 ▲부단체장 중심의 현장 점검 등 철저한 한파 대응 태세 확립 ▲생활지원사, 지역자율방재단, 이·통장 등 가용 인력을 총동원한 취약계층 보호 활동 강화 ▲농작물 냉해 및 가축 피해 예방을 위한 사전 대비 ▲긴급재난문자, 마을방송 등 가용 매체를 활용한 한파 행동요령 적극 홍보 등을 당부했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
