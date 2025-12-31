본문 바로가기
이재웅, 쏘카로 돌아온다…6년 만에 이사회 의장으로

이명환기자

입력2025.12.31 09:40

수정2025.12.31 09:42

이재웅 전 쏘카 대표가 6년 만에 경영 일선으로 복귀한다. 포털사이트 '다음'의 창업자이자 쏘카의 최대 주주이기도 한 이 전 대표는 내년 3월 정기 주주총회를 거쳐 쏘카 이사회 의장으로 복귀할 예정인데, 주력 사업의 경쟁력 강화와 조직 혁신을 이끌 것으로 보인다.


31일 관련 업계에 따르면 박재욱 쏘카 대표는 지난 29일 성동구 본사에서 열린 타운홀 미팅에서 이 전 대표의 복귀 소식을 직원들에게 이같이 알렸다.

이재웅 쏘카 대표가 2020년 1월 16일 서울 강남구 성홍타워에서 사단법인 오픈넷 주최로 열린 '타다 금지법을 금지하라' 대담에서 발언하고 있다. /문호남 기자 munonam@

이 전 대표는 이사회 의장으로 복귀하면서 경영 전반의 큰 방향성을 제시하는 동시에 카셰어링 서비스 강화와 조직 혁신을 담당한다. 구체적으로 어떤 직책을 맡을지는 내부에서 논의 중이다.


아울러 박 대표는 자율주행 등 신사업에 주력하는 역할 분담을 통해 '원팀' 체제로 가겠다는 구상이다.


이 전 대표는 2020년 3월 이른바 '타다 금지법'으로 불리는 여객자동차 운수사업법 개정안이 국회를 통과한 뒤 쏘카 대표직에서 물러났다. 이후 타다 관련 재판에서는 2023년 6월 대법원이 이 전 대표와 타다 운영사 VCNC의 박재욱 전 대표 등에게 무죄를 확정했다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
