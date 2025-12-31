올해 연간 소비자물가 상승률 2.1%↑…5년 만에 최저
세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 올해 연간 소비자물가 상승률 2.1%↑…5년 만에 최저
2025년 12월 31일(수)
올해 연간 소비자물가 상승률 2.1%↑…5년 만에 최저
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 '이 나라'
개그맨 이진호·배우 신은경 포함…보험료 상습체납자 명단 공개
"보기 민망" "개인 자유"… 골프장서 짧은 치마 입은 인플루언서 논란
"위급 시 아내 말고 나부터" 차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'
제한 속도 50㎞/h 초과하면 벌금 600만원…"도로 위 폭력 용납 못 해" 칼 빼든 프랑스
둘 중 한 명은 거짓말 하고 있고, 트럼프는 매우 화났다
"돈 놀리면 벼락거지"…부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다
'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들
檢, 수능 '일타강사' 현우진·조정식… '문항 거래' 불구속 기소
"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이
라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳