[인사]한국산업은행

◆본부장
▲PF본부 안욱상 ▲기업개선본부 양재호 ▲연금신탁본부 김계환 ▲IT·AI본부 송윤석 ▲금융소비자보호총괄책임자/소비자보호부 이용준 ▲강남지역본부 김병수 ▲강북지역본부 이춘원 ▲동남권지역본부 김시학 ▲대구경북지역본부 서인원 ▲충청지역본부 정형묵 ▲호남지역본부 이진재
◆부·실장
▲비서실 권영훈 ▲넥스트라운드실 강경우 ▲벤처투자1실 박진우 ▲발행시장실 고대영 ▲M&A컨설팅실 이진규 ▲PE실 김형진 ▲PF2실 김경우 ▲PF3실 배재진 ▲해양산업금융1실 유진석 ▲서남권투자금융센터 김재철 ▲산업금융협력센터 김근식 ▲기업금융2실 김성진 ▲기업금융3실 송춘근 ▲기업금융4실 이상엽 ▲기업구조조정1실 오세현 ▲기업구조조정2실 김일오 ▲글로벌사업부 김은영 ▲금융공학실 박민수 ▲심사1부 이주희 ▲심사2부 조명숙 ▲신용평가부 권황현 ▲신탁실 신희준 ▲리스크관리부 원홍필 ▲여신감리부 김태현 ▲AI·디지털전략부 이광수 ▲IT기획부 이성엽 ▲코어금융부 공현순 ▲종합기획부 이용운 ▲인사부 고원빈 ▲영업·투자기획부 강중재 ▲ESG기획부 김성환 ▲미래전략개발부 정기석 ▲총무부 박응철 ▲윤리준법부 장상헌 ▲법무실 오웅환 ▲정보보호부 장관일 ▲검사부 민재헌
◆지점장
▲강남 양재권 ▲서초 한상종 ▲압구정 김성권 ▲제주 진준성 ▲구로디지털 김영규 ▲노원 김동기 ▲마곡 김광석 ▲마포 김현진 ▲서소문 이용석 ▲성동 조은날개 ▲종로 이영재 ▲시화 김홍석 ▲안산 최상운 ▲인천 하병욱 ▲일산 박형배 ▲동탄 우정훈 ▲분당 김기홍 ▲용인 최은수 ▲판교 박재범 ▲평택 김종규 ▲김해 조석진 ▲서부산 윤정진 ▲울산 김경민 ▲경산 정용수 ▲구미 나재민 ▲대구 류창수 ▲대전 이영규 ▲세종 우정훈 ▲아산 김상현 ▲오창 조중현 ▲천안 한두희 ▲청주 심상선 ▲충주 박래현 ▲광주 이승철 ▲군산 오병성 ▲여수 최정석 ▲전주 정대환 ▲뉴욕 최치영 ▲도쿄 허인선 ▲선양 이종윤 ▲양곤 류승준 ▲모스크바사무소 김동현 ▲방콕사무소 김현구 ▲KDB아일랜드 전성민 ▲KDB실리콘밸리 박윤규
