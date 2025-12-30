본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

시황

코스닥, 7.12P 내린 925.47 마감(0.76%↓)

권현지기자

입력2025.12.30 15:33

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코스닥, 7.12P 내린 925.47 마감(0.76%↓)





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 '이 나라' "초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

둘 중 한 명은 거짓말 하고 있고, 트럼프는 매우 화났다

"돈 놀리면 벼락거지"…부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다

'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들

"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳

국힘 당무감사위 "당원게시판 문제, 한동훈 관리 책임 확인"

새로운 이슈 보기