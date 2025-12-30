한수정, 한국공공ESG연구원 'K-ESG 이행평가'서 대상 수상

한국수목원정원관리원(한수정)은 한국공공ESG연구원 주최, 이소영 국회의원실 주관으로 열린 '제3회 한국공공ESG경영대상'에서 K-ESG 이행평가 부문 대상을 받았다고 30일 밝혔다.

한국공공ESG연구원은 공기업·준정부기관·기타 공공기관을 대상으로 해마다 K-ESG 이행 수준과 ESG 경영 내재화 정도를 종합적으로 평가해 우수기관을 선정한다.

홍승태 한수정 전략본부장(오른쪽)이 30일 '공공기관 K-ESG 이행평가' 부문에서 대상을 받은 후 김정래 한국공공ESG연구원 원장(왼쪽)과 기념촬영을 하고 있다. 한국수목원정원관리원 제공

올해 한수정은 K-ESG 이행평가에서 환경(E) 분야의 생물다양성 보전 성과와 기후위기 대응을 위한 수목원·정원의 기반 정책 추진, 민간과의 협력을 통한 사회적 가치 창출 노력 등을 높게 평가받았다.

특히 시드볼(Seed ball)을 활용해 산불 피해지 일대의 산림생태복원에 나선 점, 국민 참여형 산림복원 캠페인을 벌인 점 등은 공공기관의 고유 기능과 ESG 경영을 연계해 환경·사회적 성과를 거둔 모범사례로 인정받았다.

심상택 한수정 이사장은 "K-ESG 이행평가 대상 수상은 한수정의 ESG 경영 노력을 객관적으로 인정받은 결과물"이라며 "한수정은 앞으로도 K-ESG 기준에 부합하는 경영체계를 지속해 고도화하고 수목원·정원 분야의 특성을 살린 ESG 가치 창출로 공공기관의 ESG경영에 선도적 역할을 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



