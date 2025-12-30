中, '대만포위훈련' 이틀째 진행…대만 북부해역 실탄 사격

"훈련범위 기준 역대 최대 규모"

국제선 일부 지연·취소…승객 10만명 영향

중국군이 '대만 포위 훈련' 개시 2일 차에 대만 북쪽 해역에서 로켓을 발사하는 등 실탄 사격 훈련을 했다.

30일(현지시간) 중국 인민해방군 동부전구가 대만 포위 군사훈련을 실시하는 가운데 대만 신주 공군기지에서 대만 공군 미라주 2000 전투기가 비행하고 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중국인민해방군 동부전구는 30일(현지시간) 구축함·호위함과 전폭기 등 병력이 대만 섬 남북 양단 해역에서 검증·식별과 경고·퇴거, 모의 타격, 해상 돌격, 방공·대잠수함 등 훈련에 나섰다며 "해·공군 협동과 일체화된 봉쇄 능력을 검증했다"고 발표했다.

동부전구는 전날부터 육·해·공·로켓군 병력을 동원해 대만을 사방으로 포위하는 형태의 훈련을 시작했다. 동부전구는 "30일 오전 9시 육군 부대가 대만섬 북부 관련 해역을 대상으로 원거리 화력 실탄 사격을 실시했으며, 예상한 성과를 달성했다"고 밝혔다.

로이터통신은 중국 해양안전국이 전날 실사격 훈련 구역 두 곳을 추가로 지정함에 따라 이번 '정의의 사명 2025' 훈련은 훈련범위 기준으로 역대 최대 규모가 됐다고 전했다.

대만 국방부는 이날 오전 6시까지 24시간 동안 대만 인근에서 중국 군용기 130대와 중국 함정 22척을 포착했다고 밝혔다. 또 대만 교통부 민항국은 이날 오전 8시부터 오후 6시까지 대만해협 주변에 임시 위험 구역 7곳을 설정하고 항공기 진입을 금지한다고 밝혔다. 이에 따라 국제선 일부가 지연·취소되는 등 승객 10만명이 영향받을 것이라고 민항국은 설명했다.

중국군의 이번 훈련은 지난 4월 초에 실시된 '해협 레이팅(雷霆·천둥)-2025A' 훈련 이후 만 8개월 만으로 미국이 이달 18일 대만에 역대 최대 규모인 111억540만달러어치 무기 판매를 승인한 것이 빌미가 됐다. 중국 국방부는 전날 입장문에서 이번 훈련이 미국과 대만의 무기 거래를 겨냥한 것이냐는 질의에 "최근 외부세력이 대만 문제에서 거듭 선을 넘어 중국의 주권과 안보를 심각하게 훼손하고 대만해협의 평화와 안정을 파괴하고 있다"며 "이번 훈련은 대만 독립 세력과 외부 세력의 간섭에 대한 엄중한 경고"라고 밝혔다.

중국군은 그간 대만 총통의 발언이나 대만과 미국 등 '외부 세력'의 교류를 문제 삼아 대만 포위 훈련을 벌여왔다. 2022년 8월 낸시 펠로시 당시 미국 하원의장의 대만 방문에 반발해 개시한 훈련을 시작으로 이날까지 모두 7차례 '대만 포위 훈련'이 있었다. 2023년과 지난해 각각 두 차례씩 있었고, 올해는 라이 총통이 중국을 '적대 세력'으로 규정하면서 양안 교류에 제동을 건 직후인 4월 초에 군사 훈련을 실시했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>