장동혁 "與 김병기, 법적 책임져야"…의원직 사퇴 등 거론

국힘 "김병기, 의원직 사퇴하고 수사 임해야"

장동혁 국민의힘 대표는 30일 원내대표직을 전격 사퇴한 김병기 더불어민주당 의원에 대해 "정치적 책임에서 끝나는 게 아니라 법적 책임이 따라야 한다"고 주장했다.

장 대표는 이날 전북 김제시 새만금33센터에서 기자들과 만나 "김병기 원내대표가 사퇴한 것은 정치적 책임이라 생각한다"며 "정치적으로 해결하고 끝날 문제인지 의문이 드는 부분이 있다"고 말했다.

김 의원은 이날 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 "연일 제기되는 의혹 제기의 한복판에 서 있는 한 제가 민주당과 이재명 정부의 걸림돌이 될 수밖에 없을 것"이라며 "오늘 민주당 원내대표직에서 물러난다"고 밝혔다. 김 의원은 쿠팡으로부터 고가의 식사 접대를 받았다는 의혹에서부터 대한항공으로부터 호텔 투숙권을 받았다는 의혹, 지역구 내 병원에 특혜를 요구했다는 의혹, 배우자가 업무추진비를 유용 의혹 등 숱한 의혹 제기를 받았다.

국민의힘은 김 의원이 원내대표직뿐 아니라 의원직도 함께 내려놔야 한다고 공세를 이어갔다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 논평을 통해 "김 전 원내대표가 원내대표직에서 물러난 것은 결단이 아니라 국민 여론에 떠밀린 뒤늦은 후퇴에 불과하다"며 "김 전 원내대표를 둘러싼 의혹은 이미 개인 차원의 논란을 넘어섰다"고 평가했다.

그러면서 "김 전 원내대표는 의원직에서 즉각 사퇴하고 제기된 모든 의혹에 대해 성실히 수사에 임해야 한다"며 "더는 책임을 미루지 말고 법의 판단을 받으시라"고 촉구했다.

최은석 국민의힘 원내수석대변인도 국회에서 기자들과 만나 "사필귀정"이라며 "김 전 원내대표와 그 가족의 갑질 및 청탁금지법 관련 여러 의혹은 당연히 의원직 사퇴까지 해야 할 정도로 심각한 사안"이라고 지적했다.





