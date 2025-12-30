본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

한화손보, 인니 리포손보 지분 추가 인수해 자회사로 편입

최동현기자

입력2025.12.30 09:38

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한화손해보험은 한화생명 인도네시아 법인이 보유하고 있던 리포손해보험(Lippo General Insurance Tbk) 지분 46.6%를 인수해 지분율을 61.5%로 확대하고 리포손보를 자회사로 편입했다고 30일 밝혔다.


한화손보는 리포손보 보통주 13억9800만주를 약 823억원에 취득했다. 이에 따라 총 보유 주식 수는 18억4500만주로 늘어났다. 이번 지분 추가 인수는 해외 사업 기반을 강화하고 매출 포트폴리오를 다각화하기 위한 전략적 결정이라는 설명이다.

한화손해보험 사옥. 한화손보

한화손해보험 사옥. 한화손보

AD
원본보기 아이콘

한화손보는 인도네시아 내 한화금융네트워크를 활용해 리포손보를 안정적으로 성장시킬 계획이다. 해상보험·재물보험 등 우량 상품군 중심의 매출 포트폴리오를 구축하고 한화생명이 투자한 노부은행 등 한화 금융네트워크와 협업을 강화할 방침이다. 신규 비즈니스 기회 창출과 시너지 극대화도 지속 추진할 예정이다.


리포손보의 올해 상반기 영업수익은 1572억원으로 전년 동기 대비 5.5% 증가했다. 지난 10월 글로벌 보험신용평가기관인 A.M. Best로부터 재무건전성 등급 A-(Excellent)를 획득하며 인도네시아 손해보험사 중 글로벌 신용등급을 보유한 소수 기업으로 평가받고 있다.


한화손보 관계자는 "국내 시장의 성장 한계를 극복하고 수익 기반을 다변화하기 위한 해외보험사업"이라며 "우리가 가진 디지털 금융기술과 일반보험 리스크관리 노하우를 바탕으로 글로벌 네트워크를 활용해 안정적 성장을 이어갈 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

턱뼈 부러졌지만 1360억 챙겼다...전용기에 돈 잔뜩 뿌리고 '찰칵' 턱뼈 부러졌지만 1360억 챙겼다...전용기에 돈 잔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100개월 할부로 겨우 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장

배우 이시영 캠핑장 민폐 논란에…"불편하셨던 분께 죄송"

"위급 시 아내 말고 나부터" 차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'

"햇반은 죄가 없다"…'저속 노화' 정희원 논란 속 주문량 폭증, 이유는?

박나래 대신 사과한 전현무…"송구스럽다 '나혼산' 달라질 것"

이혜훈, 내란 옹호 논란 사과…"당파성 갇혀 본질 놓쳐"

평균소득 '342.6만원'…대졸생 취업률 2020년 이후 처음으로 꺾였다

새로운 이슈 보기