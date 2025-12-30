케이뱅크에서 '2026년 신년운세' 보고 현금도 받아가세요

1월 31일까지 케이뱅크 고객 대상 신년운세 이벤트 선봬

이벤트 링크 공유해 지인이 참여하면 최대 1000원까지 랜덤 현금 혜택 제공



케이뱅크가 다가오는 병오년을 맞이해 '2026 신년운세' 이벤트를 선보인다고 30일 밝혔다.

케이뱅크는 2026년을 희망차게 시작할 수 있도록 1월 31일까지 '2026 신년운세' 무료보기 서비스와 랜덤 현금 이벤트를 실시한다.

신년운세 서비스는 모바일 운세 콘텐츠 서비스 '포스텔러'와 제휴를 통해 정가 2만 2000원 상당의 정통 사주 콘텐츠를 케이뱅크 앱에서 무료로 제공한다.

케이뱅크 고객이라면 누구나 간편하게 케이뱅크 앱 내 혜택 탭 '2026 신년운세' 이벤트 페이지에서 운세를 볼 수 있다. 이름, 성별, 생년월일(양력 기준)을 입력하면 신년 총운과 더불어 재물운·건강운 등 5가지 분야의 운세, 1월부터 12월까지 월별 운세 등 다양하고 세분화된 운세 콘텐츠를 제공한다.

한 번 입력한 생년월일 정보는 변경할 수 없으며 운세 콘텐츠는 케이뱅크 앱에서 저장돼 이벤트 기간 내에 언제든지 확인할 수 있다.

아울러 이번 이벤트 출시를 기념해 신년 운세 이벤트를 주변 지인들에게 공유하면 랜덤 현금을 받을 수 있는 이벤트도 진행된다. 이벤트 페이지 링크를 친구에게 공유하고 해당 링크를 통해 친구가 처음 신년운세를 확인하면 최대 1000원까지 랜덤 현금이 본인 케이뱅크 계좌로 즉시 입금된다.

케이뱅크 관계자는 "신년운세에 대한 관심이 높아지는 연말연시에 맞춰 지인과 함께 내년 운세를 볼 수 있도록 이벤트를 마련했다"며 "케이뱅크는 내년에도 고객들에게 편의와 혜택을 줄 수 있는 다양한 상품과 서비스를 선보이겠다"고 말했다.





