KT, 30일부터 해지 고객 위약금 면제 검토

최태원기자

입력2025.12.29 18:50

이사회 의결 거쳐 공식 발표 예정

해킹 사고 등에 대한 책임으로 전 고객 대상 위약금 면제 조치를 요구받은 KT 가 오는 30일부터 위약금 면제에 나설 것으로 보인다.

29일 통신업계에 따르면 KT는 다음날부터 내년 1월8일까지 고객이 가입 해지를 원할 경우 부과되는 위약금을 면제하는 방안을 검토 중이다.


면제 대상은 ▲9월7일 기준 KT 모바일에 가입해 있으며 약정이 유지 중인 고객 ▲9월8일부터 내년 1월8일 자정까지 해지(번호이동 해지 포함)로 위약금이 발생한 고객 ▲휴대전화 및 2ND/패드 회선 등 조건을 모두 충족하는 고객이 환급을 신청하는 경우다.

환급 신청 기간은 위약금 면제 종료 이후인 내년 1월9일부터 31일까지다. 실제 환급 시점은 해지 및 신청 시점에 따라 달라지며 내년 1∼2월 중 이뤄질 것으로 전망된다.


KT는 30일 이 같은 내용의 위약금 면제, 해지 및 환급 프로세스를 이사회 의결을 거쳐 공식 발표할 예정이다.


다만 KT는 이같은 위약금 면제 안이 확정된 것은 아니며, 이사회 및 국회 논의를 거쳐 조정될 수 있다는 입장이다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
