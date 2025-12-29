본문 바로가기
伊시칠리아 화산 대규모 분화…연기·화산재 높이 10㎞ 달해

최태원기자

입력2025.12.29 18:45

언론사 홈 구독
28년 만…용암 500m 치솟아

이탈리아 시칠리아섬 에트나 화산에서 28년 만에 가장 큰 분화가 일어나며 연기와 화산재 기둥이 최대 10㎞ 높이까지 치솟았다.

분화하는 이탈리아 시칠리아섬 에트나 화산. 연합뉴스

29일(현지시간) 이탈리아 국립지질화산연구소(INGV)에 따르면 지난 27일 에트나산의 북동 분화구에서 두차례 대규모 용암이 쏟아져나왔다.


용암은 27일 오전 10시께 터져 나오기 시작했다. 높이는 100∼150m에 달했고 화산재·연기는 해수면 기준으로 8km 높이까지 도달했다.

분출은 잠잠해지는 듯하다가는 듯하다가 오후 3시께 재차 거세졌다. 용암은 400∼500m 높이까지 치솟았고 연기·화산재 기둥 높이는 10㎞에 달했다. 두 번째 격렬한 용암 분출은 약 45분간 계속됐다고 INGV는 전했다. 이번 분화는 28년 만에 가장 격렬했다고 INGV는 평가했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

