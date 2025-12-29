햄스터 합사에 잔혹 학대 생중계… 경찰, 수사 착수

동족포식 습성 알면서도 강제 합사

"저승길 보냈다", "무덤" 등 댓글도

햄스터 등 작은 동물을 비좁은 우리에 합사시킨 뒤 학대하는 정황을 담은 게시물이 온라인 카페에 수개월째 올라와 경찰이 수사에 나섰다.

29일 경찰 등에 따르면 서울 성동경찰서는 지난 9일 동물자유연대로부터 해당 게시글 작성자 A씨를 동물보호법 위반 혐의로 처벌해달라는 고발장을 접수했다. 고발인 조사를 마친 경찰은 곧 사실관계 확인에 나설 예정이다.

강제 합사로 다친 동물들의 모습. 네이버 카페 캡처

A씨는 지난 3월부터 최근까지 햄스터, 기니피그, 피그미다람쥐, 몽골리안 저빌 등 여러 종의 작은 설치류 동물을 학대한 혐의를 받는다. 그는 햄스터가 '카니발리즘(동족 포식)' 습성을 지녀 합사하면 서로 공격해 다치거나 죽을 수 있다는 사실을 알면서도 몇 달씩 다수 개체를 비좁은 우리에 합사해 키운 것으로 전해졌다.

딱밤 때려 기절시키고 목욕 등 학대 행위

또 A씨는 합사한 동물들이 스트레스로 이상행동을 보이면 '개조한다'며 딱밤을 때려 기절시키고, 물이 닿아서는 안 되는데도 목욕을 시키는 등 직접적인 학대도 했다. 이러한 학대 정황은 A씨가 다쳐서 피가 나거나 학대당해 쓰러진 동물들의 모습을 사진과 영상으로 찍어 네이버 카페 등 온라인 커뮤니티에 올리고 사회관계망서비스(SNS)에서 실시간으로 방송하며 알려졌다.

A씨는 자신이 올린 글을 본 누리꾼들이 '무분별하게 합사시켜서는 안 된다'고 조언하자 "이미 사슴햄스터 저승길 보냈어요"라고 댓글을 다는가 하면 '여기가 햄스터 무덤'이라며 쓰레기 종량제 봉투 사진을 올리기도 했다.

해당 사안을 동물자유연대에 제보한 B씨는 언론 등을 통해 "3월부터 동물 4마리가 죽은 것으로 추정되고, 현재 사슴햄스터의 머리가 뜯겨있는 상태로 목숨이 아슬아슬하다"라며 "이는 고의적이고 의도적으로 생명을 경시하는 행동"이라고 비난했다. 그는 "A씨가 '기니피그를 죽여 반찬으로 해 먹겠다' 등 폭력적인 성향을 보이고 욕설을 해 사태를 알리기로 마음먹었다"며 경찰의 철저한 수사를 촉구했다.

A씨의 학대 행위가 알려지면서 지난 24일까지 2000여명이 동물 학대를 엄중하게 처벌해달라는 취지의 탄원서를 경찰에 제출한 것으로 알려졌다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



