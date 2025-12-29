김호철 감사원장 후보 청문회, 여야 '자료제출' 공방 속 정회

국힘 "후원금 내역, 의혹 해소 위해서라도 제출해야"

민주 "후보자 탓하고 윽박질러…사생활 먼지털기식"

국회가 29일 오후 김호철 감사원장 후보자 인사청문회를 이어갔으나 자료 제출 문제를 둘러싼 여야 공방으로 속개 20분 만에 정회했다.

김미애 국민의힘 의원은 "정치 후원금 센터와 온라인 시스템을 통해 본인 인증만 하면 최근 5년치는 얼마든지 확인할 수 있다"며 김 후보자의 정치인 후원금 내역 제출을 촉구했다.

김호철 감사원장 후보자가 29일 국회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김 의원은 김 후보자가 '소액 후원금은 정치자금법 상으로도 익명으로 처리하며 그것이 후원 취지에도 맞다'고 답하자 "옳고 그르고는 후보자께서 판단하실 일이 아니라 국민께서 판단하실 일"이라며 "이해충돌 우려나 정치편향 문제가 끊임없이 제기되기 때문에 그 의혹을 해소하는 차원에서라도 제출해 주시길 바란다"고 말했다.

곽규택 국민의힘 의원은 "다른 공직자도 다 제출하는 기본적인 자료는 감사원장 후보자로서 제출해야 한다"며 "최소한 배우자까지는 출입국 물품 신고 현황 및 위반 내역을 제출해야 한다"고 가세했다. 이어 "과거 검찰총장 후보자에 대해 부인이 가방 하나 사 가지고 온 것을 제대로 신고 안 했다는 이유로 낙마한 사례가 있다"고도 덧붙였다.

반면 여당 간사인 김승원 더불어민주당 의원은 "후보자는 전체적으로 보면 부동산 관련된 투기 의혹이 전혀 없고, 주식 투자 의혹도 전혀 없고 해소가 됐다"고 강조했다. 그러면서 이 인사청문회부터는 자식은 좀 건들지 않았으면 좋겠다. 성인 자식이 후보자가 감사원장을 하는 데 어떤 영향을 미치는가"라며 "초·중·고 생활기록부를 다 내라는 건 너무 과하다"고 지적했다.

같은 당 이연희 의원도 "후보자는 이미 75%의 자료를 제출했고 추가로 야당 의원들이 요청한 자료도 제출했다"며 "후보자를 탓하고 자료를 제출하라고 윽박지르는 것은 합리적이지 않다"고 비판했다. 이어 "자녀에 대한 부분, (자녀의) 사생활 침해와 관련된 영역에 대해서는 자녀들도 인권이 있고 이미 성인"이라며 "사생활 먼지털기식으로 하는 청문회가 아니지 않나"라고 꼬집었다.

결국 위원장인 정점식 국민의힘 의원은 속개 20분 만인 오후 3시께 자료 제출 관련 여야 협의를 위해 정회를 선포했다. 앞서 국민의힘은 오전에도 김 후보자의 자료 제출이 부실하다며 정회를 요청한 바 있다. 이에 김 후보자는 오후에 추가 자료를 제출했지만 국민의힘은 이를 재차 문제 삼았다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>