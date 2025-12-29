속초시, 설악정수장 복개 공사 완료…‘수돗물 유충 제로’ 시대 연다

속초시, 물 관리 안전망 강화…설악정수장에 최첨단 PVF 막 구조물 설치

이병선 속초시장 “시민이 안심하는 맑은 물 공급, 설악정수장 복개로 완성”

강원도 속초시가 시민에게 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위해 지난해 9월 속초정수장 침전지 덮개를 설치한 데 이어 설악정수장의 침전지와 착수정 복개 공사도 완료하며 물관리 체계를 한층 더 강화했다.

속초시가 29일 복개 공사 완료에 따른 준공식을 관계기관·사회 단체장과 지역 주민 등이 참석한 가운데 개최하고 있다. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

속초시는 29일 복개 공사 완료에 따른 준공식을 관계기관·사회 단체장과 지역 주민 등이 참석한 가운데 개최했다.

국내 각 지자체가 운영 중인 정수장의 가장 큰 문제점은 소형생물(유충)의 유입과 발생이 꼽히고 있다. 많은 지자체가 소형생물을 비롯한 이물질 유입 방지를 위해 노력 중이지만 어려움을 겪고 있다.

이에 속초시는 선제적으로 2024년에 총사업비 28억원을 투입해 속초정수장 침전지 덮개 설치를 마무리한 바 있다. 당시, 침전지 660㎡를 완벽하게 덮는 PVF 막 구조물과 다양한 최신설비를 적용한 덮개 공사로 많은 주목을 받았다.

올해에도 시는 7억5000만원의 사업비를 확보하고 설악정수장의 침전지 및 착수정을 덮는 341㎡ 규모의 PVF 막 구조물을 설치하는 복개 공사를 추진했다. PVF 막 재질은 내구연한이 길고 부식에 강하며, 환경유해물질이 발생하지 않아 시민의 건강과 직결되는 먹는 물을 더욱 안전하게 관리할 수 있다는 장점이 있다.

구조물에는 출입자의 입·출입 시, 벌레 등의 유입을 막을 수 있는 에어커튼을 3개 설치했으며, 혹여나 유입될 수 있는 벌레를 제거할 수 있는 포충기 6개도 별도로 설치했다.

이번 공사를 통해 전국에서 가장 깨끗한 원수 중 하나로 주목받는 설악산의 맑은 원수가 체계적이고 청결한 상수도 관리를 통해 시민과 관광객에게 더욱 안전하게 전달될 것으로 기대된다.

이병선 속초시장은 "시민의 생활과 건강에 밀접한 수돗물을 더욱 안정적이고 깨끗하게 생산 및 공급할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 정수장 위생 관리와 물 공급 관리망을 더욱 체계화하고 고도화해 수질사고를 예방하고 시민이 안심하고 마실 수 있는 수돗물을 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



