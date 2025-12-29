누리호 4차 발사·AI기본법·과기부총리 부활…과총, '2025년 10대 과학기술 뉴스' 발표

국가 전략기술 전환점 집약…R&D 성과·정책 변화에 국민적 관심 반영

한국 과학기술의 한 해를 상징하는 장면은 우주였다. 한국과학기술단체총연합회(과총)는 29일 '2025년 올해의 10대 과학기술 뉴스'를 발표하며, 누리호 4차 발사 성공을 비롯해 인공지능(AI)·과학기술 거버넌스 개편과 세계적 수준의 연구 성과들이 국민적 공감 속에 선정됐다고 밝혔다.

과총에 따르면 이번 10대 뉴스는 두 차례 선정위원회 심의와 대국민 투표 결과(총 8369명 참여)를 종합해 확정됐다. 단일 연구 성과를 넘어 과학기술 정책 전환과 미래 전략에 대한 사회적 관심이 뚜렷하게 반영됐다는 평가다.

'과학기술 이슈'…국가 전략 전환의 신호

'과학기술 이슈' 부문에는 △누리호 4차 발사 성공, 뉴스페이스 시대 개막 △AI기본법 통과, AI 3대 강국 도약 시동 △과기부총리 체제 17년 만에 부활 △국가과학자 제도 신설 등 4건이 선정됐다.

과총은 이들 이슈가 과학기술을 산업·안보·외교를 포괄하는 '국가 핵심 전략'으로 재정립하려는 흐름을 상징적으로 보여준다고 설명했다. 특히 누리호 4차 발사는 민간 참여 확대와 정례 발사 체계로의 전환 가능성을 입증하며, 한국 우주개발의 위상을 한 단계 끌어올린 사건으로 평가됐다.

'연구·개발(R&D) 성과'…원리 규명에서 기술 구현까지

'R&D 성과' 부문에는 △2차원 반도체 상용화 신공정 기술 개발 △세계 최초 mRNA 백신 원리 규명 △노화로 인한 치매 유발 단백질 제어 기전 규명 △소금쟁이 보행 원리 기반 초소형 로봇 구현 △세계 최고 성능 PET 플라스틱 분해 효소 개발 △척수손상 회복 방해 신경전달물질 규명 등 6건이 이름을 올렸다.

과총은 반도체·바이오·로봇·환경·보건 등 미래 핵심 분야에서 국내 연구진이 세계적 경쟁력을 입증했다는 점에 주목했다. 기초 원리 규명에서 실질적 기술 구현까지 이어지는 성과가 고르게 포함되며, 한국 R&D 생태계의 성숙도를 보여줬다는 평가다.

과총은 "올해의 10대 과학기술 뉴스는 대한민국의 미래 경쟁력과 과학기술 발전 방향을 가늠하는 지표"라며 "국민에게는 과학기술을 이해하는 창이 되고, 연구·산업 현장에는 도전과 혁신의 동력이 되길 기대한다"고 전했다.





