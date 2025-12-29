삼성운용 "2025년 투자자 선택은 KODEX ETF"

삼성자산운용은 2025년을 결산하며 올해 국내 ETF 개인순매수 1위(26일 마감 기준)로 올라섰다고 29일 밝혔다. 개인 투자자의 선택을 받은 덕분에 올해 순자산 증가액도 업계에서 가장 많았던 것으로 나타났다.

올해 KODEX ETF의 가장 두드러진 변화는 개인 순매수 급증이다. 올해 KODEX ETF의 누적 개인 순매수는 13조5493억원으로 작년 한해(6조3340억원)보다 두 배 이상 증가했다. 지난해 32.1%(업계 2위)에 불과했던 개인 순매수 점유율은 올해 38.9%로 6.8%포인트 뛰어올랐다. 그동안 기관투자가에 강하고 개인투자자에 약하다는 세간의 통념을 깨고 올해는 개인들의 사랑을 가장 많이 받은 ETF로 거듭났다.

개인 순매수를 종목별로 살펴보면 상위 10개 상품 가운데 7개가 KODEX 상품이었다. 미국 주식 일변도였던 최근 몇 년과 달리 다채로운 상품이 개인의 선택을 받았다. 미국증시를 대표하는 KODEX 미국S&P500(1조7232억원)과 KODEX 미국나스닥100(1조4903억원)이 여전히 사랑을 받는 가운데, 투자자금 국장 복귀의 신호탄을 알렸던 국내 증시 국가대표인 KODEX 200(1조4611억원)에 대한 러브콜이 두드러졌다. 증시 하락시에도 수익률을 일정 부분 방어하면서 배당 수요를 충족시킨 한·미 대표 커버드콜 상품인 KODEX 200타겟위클리커버드콜(1조3149억원)과 KODEX 미국배당커버드콜액티브(7160억원)을 비롯해, 현금 관리 솔루션으로 소문이 난 KODEX 머니마켓액티브(6862억원) 역시 올해 개인 순매수 톱10에 이름을 올렸다.

개인투자자들의 선택을 받은 KODEX ETF는 올해 10월 순자산 100조원을 돌파했다. 2002년 국내 최초 ETF인 KODEX 200을 출시한 이후 23년 만에 이룬 성과다. 작년 말 66조원 수준이었던 순자산은 1년만에 46.9조원이 증가해 약 70% 이상 급성장했다. 현재 KODEX 순자산은 113조1000억원으로, 전체 ETF 운용사 중 시장 점유율 38.2%를 기록하며 1위 자리를 공고히 했다. 특정 상품에 치우치지 않고 국내·미국 대표지수, 반도체, AI전력, 머니마켓, 커버드콜 등 전 영역에서 고른 성장을 보인 결과라는 분석이다.

커버드콜 ETF 시장의 성장세도 매서웠다. KODEX 커버드콜 ETF 12종의 순자산은 6조2083억원이다. 연초 순자산 1조5686억원 대비 296% 성장하는 성과를 보여줬다. 이는 커버드콜 전체 시장 순자산 14조9262억원 중 41.6%를 차지하는 비중으로 전체적인 커버드콜 시장에서 1위에 올랐다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 "2025년은 삼성자산운용 KODEX가 국내 최초로 순자산 100조원 달성이라는 이정표를 세움과 동시에, 투자자들이 가장 신뢰하는 동반자임을 다시 한번 증명한 해였다"며 "2026년에도 투자 트렌드에 맞는 혁신적인 상품을 선제적으로 출시하고 투자자 교육도 솔선수범하여 대한민국 ETF 시장의 표준을 계속해서 정립하여 나갈 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



