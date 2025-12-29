본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

라이드플럭스, 프리 IPO 라운드서 200억원 선제 확보

김철현기자

입력2025.12.29 09:58

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

에이티넘·산업은행 참여
'완전 무인화' 경쟁력 높이 평가

자율주행 소프트웨어 스타트업 라이드플럭스는 지난 12월 초 프리 기업공개(IPO) 라운드를 시작한 지 약 4주 만에 총 200억원의 투자를 선제적으로 확보했다고 29일 밝혔다. 이를 포함한 라이드플럭스의 현재까지 누적 투자 유치 금액은 약 752억원이다.


이번 투자에는 기존 주주인 에이티넘인베스트먼트가 100억원, 신규 투자자로 산업은행이 100억원 규모로 각각 참여했다. 라이드플럭스는 현재 기존 주주 및 신규 투자자들과 추가 투자에 대한 논의를 이어가고 있으며, 내년 초 프리 IPO 투자 유치를 마무리할 계획이다.

서울 상암에서 시험 운행 중인 라이드플럭스 무인 자율주행 차량. 라이드플럭스

서울 상암에서 시험 운행 중인 라이드플럭스 무인 자율주행 차량. 라이드플럭스

AD
원본보기 아이콘

라이드플럭스는 무인화 기술 경쟁력 측면에서 업계 내 선도 기업으로 평가받고 있다. 현재 서울 상암 일대에서 운전석을 비운 '무인 허가 기반' 자율주행 시험 운행을 진행 중이다.

라이드플럭스는 상암 무인 실증을 통해 누적 2300시간 이상의 자율주행 데이터를 확보했으며, 자율주행 중 사고는 한 건도 발생하지 않았다. 내년에는 자체 실증을 넘어서 공개 서비스 운행을 목표로 하고 있다.


여객 운송 분야에서도 라이드플럭스는 서울, 부산, 세종, 제주 등 전국 주요 도시에서 자율주행 대중교통 서비스를 운영하며 상용화 경험을 축적해왔다. 최근에는 국책과제의 일환으로 레벨4 자율주행 카셰어링 실증 서비스에 돌입했으며, 향후 로보택시 등 무인 이동 서비스로의 확장을 준비하고 있다. 화물 운송 분야에서는 내년 상반기 중 삼다수 등 국내 주요 물류·제조 기업과 함께 미들마일 자율주행 유상 화물운송을 시작할 예정이다.


라이드플럭스는 이번 프리 IPO 투자 유치를 통해 인공지능(AI) 기반 무인 자율주행 기술 고도화와 국토교통부 자율주행 실증도시를 중심으로 한 대규모 상용화 준비 등 다양한 사업 확장에 속도를 낼 계획이다. 박중희 라이드플럭스 대표는 "무인 자율주행 상용화를 가장 빠르게 현실로 만들어, 국내 자율주행 산업의 새로운 기준을 제시해 나가겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보]쿠팡, 3370만 고객 보상안 발표…1인당 5만원 지급 [속보]쿠팡, 3370만 고객 보상안 발표…1인당 5만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"전용기·명품 사진에 속았다"…27억 가로채 호화 생활

"기피 직업? 시급 3배 뛰었어요"…'몸 쓰는 억만장자' 시대가 온다

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

"숨 멎을 만큼 감동적" 백두산 호랑이 어미와 새끼 5마리 포착

12·29 참사 1주기…고개 숙인 李대통령 "깊은 사죄, 원인 규명 최선"

中, 9개월 만에 '대만 포위' 군사훈련…"실전 능력 검증"

새로운 이슈 보기