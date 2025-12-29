BISTEP, 부산 정보보호산업 현황 진단…“기업 중심 보안 역량 강화 시급”

공급망 산업 특성 보안사고 확산 위험 커



전문인력·내부체계 보완 과제로 삼아야

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP·원장 김영부)은 '기업을 중심으로 한 부산 정보보호산업 현황과 시사점'을 주제로 'R&D 정책 브리프' 제2025-11호를 발간했다고 29일 전했다.

이번 브리프는 디지털 전환 가속화와 사이버 위협 확산에 대응해 국내와 부산시 정보보호산업 정책 동향을 살펴보고, 2022년 정보보호 실태조사 자료를 활용해 부산 기업의 정보보호 실태를 전국과 비교·분석한 것이 특징이다. 해당 조사는 '정보보호산업의 진흥에 관한 법률'에 근거해 과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회가 매년 실시하는 국가 승인 통계다.

BISTEP은 해양·물류·제조 등 공급망 산업이 집적된 부산의 산업 구조상 단일 보안 사고가 지역 전반으로 확산할 가능성이 높다는 점에 주목했다. 이에 따라 브리프에서는 부산형 정보보호 정책의 시사점을 도출하고, 선제적 예방과 체계적인 정보보호 대응 역량 강화의 필요성을 강조했다.

분석 결과 부산 기업은 정보보호의 중요성에 대한 인식과 기본적인 침해사고 예방 활동 수준은 비교적 안정적인 것으로 나타났다. 반면 정보보호 정책·조직·전담인력·예산 등 내부 운영체계는 다소 미흡해, 기업의 정보보호 역량을 보다 체계적으로 강화할 필요성이 확인됐다.

특히 부산 기업들은 정보보호 관련 주요 애로사항으로 예산 확보와 전문인력 부족을 꼽았다. 실제 정보보호 예산은 제품 및 서비스 유지·보수나 영상감시 장비 설치 등 기본적인 보안 유지에 집중되는 경향을 보였으며, 전문인력 고용과 내부 운영체계 정착을 위한 투자는 전국 평균보다 낮은 수준으로 분석됐다.

이에 BISTEP은 ▲지역 전략산업과 연계한 정보보호산업 육성 ▲기업 중심의 정보보호 내부 운영체계 고도화 ▲정보보호 전문인력 지원 확대 ▲유지·보수 중심 투자 구조의 안정적 지원과 인력 양성 투자 확대 ▲선제적 보안 대응체계 강화 ▲침해사고 신고 및 통합 대응체계 활성화 등을 정책적 시사점으로 제시했다.

류수민 BISTEP 정책연구본부 연구원은 "부산은 보안 수요가 높은 산업 구조를 가진 지역인 만큼, 기업이 정보보호를 실질적으로 실천할 수 있는 지원체계 구축이 중요하다"며 "동남정보보호지원센터와 동남 정보보호 클러스터 등 지역 거점을 중심으로 침해사고 예방부터 사후관리까지 연계되는 통합 지원을 강화할 필요가 있다"고 말했다.

