본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[속보]트럼프, 젤렌스키 만난뒤 "우크라 종전에 많은 진전 이뤄내"

오수연기자

입력2025.12.29 07:00

수정2025.12.29 07:04

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]트럼프, 젤렌스키 만난뒤 "우크라 종전에 많은 진전 이뤄내"
AD
원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담을 마친 뒤 "훌륭했다"고 평가하며 "우크라이나 전쟁을 끝내는 데 많은 진전을 이뤘다"고 말했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

항암치료 받으며 일했는데…투병 1년여 만에 숨진 37세 女시장 항암치료 받으며 일했는데…투병 1년여 만에 숨진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

유호정·이재룡 부부, 주차장 부지가 20년 만에 398억 빌딩으로

황하나, 꽁꽁 싸맨 '명품 구속 패션' 화제…얼마길래

"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설

신인감독 김연경의 여운에 빠진 사람들…"'넵쿠시'에 위로 받았다"

하루에 몇 보 걸으세요? 인지 기능 저하 늦추는 '5000보'

쿠팡 사태 한달, 제자리 돌아온 수혜주…"장기적으로 살펴야"

새로운 이슈 보기