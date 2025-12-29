도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담을 마친 뒤 "훌륭했다"고 평가하며 "우크라이나 전쟁을 끝내는 데 많은 진전을 이뤘다"고 말했다.
오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스
[속보]트럼프, 젤렌스키 만난뒤 "우크라 종전에 많은 진전 이뤄내"
2025년 12월 29일(월)
