춘천시, 드림투어 진행…미주 한인 입양인 27명 ‘모국의 뿌리’ 찾아

이종구기자

입력2025.12.28 13:14

아시아 패밀리스 ‘드림투어’
춘천 삼운사·삼악산서 한국 전통문화 체험

미국 입양청년들이 춘천을 찾아 자신의 정체성을 돌아보는 일정이 마련됐다.

미국 워싱턴 D.C. 소재 비영리단체 아시아 패밀리스가 주관하는 미주 한인 입양인 모국 방문 프로그램 '드림투어 2025' 참가자들이 28일 춘천 삼운사에서 체험활동을 하고 있다. 춘천시 제공

미국 워싱턴 D.C. 소재 비영리단체 아시아 패밀리스가 주관하는 미주 한인 입양인 모국 방문 프로그램 '드림투어 2025' 참가자들이 28일 춘천 삼운사에서 체험활동을 하고 있다. 춘천시 제공

미국 워싱턴 D.C. 소재 비영리단체 아시아 패밀리스가 주관하는 미주 한인 입양인 모국 방문 프로그램 '드림투어 2025' 참가자들이 28일 춘천에서 체험활동을 했다.


미주 지역에서 성장한 성인 입양인과 인솔진 등 27명은 이날 춘천 삼운사에서 사찰음식 체험과 다도·명상 프로그램을 통해 한국 전통문화의 가치와 일상을 체감했다. 이어 삼악산 케이블카와 구봉산 카페거리 등을 둘러보며 춘천의 자연환경과 도시 공간을 살펴봤다. 이날 육동한 춘천시장은 조찬 행사와 삼운사 일정에 함께해 참가자들과 인사를 나눴다.

아시아 패밀리스(고문 김찬수, 대표 송화강)는 2009년 설립된 미주 지역 비영리단체로 한인 입양인을 대상으로 모국 방문과 문화교육 커뮤니티 프로그램을 운영하고 있다. 드림투어는 입양 이후 형성된 삶의 경험을 바탕으로 모국과의 관계를 다시 바라보고 교류의 폭을 넓히는 프로그램이다.


춘천시 관계자는 "이번 드림투어가 참가자들이 한국 사회와의 연결을 자연스럽게 이어가고 각자의 이야기를 돌아보는 계기가 되길 바란다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
