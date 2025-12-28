송파구 석촌호수 호수교갤러리, 연말 이색 전시

서울 송파구(구청장 서강석)가 석촌호수 잠실호수교 하부 '호수교갤러리'에서 미디어아트와 현대미술 전시를 동시에 선보인다.

호수교갤러리 북측: 빈센트 발-쉐도우그램(SHADOWGRAM) '그림자가 남긴 한 컷'. 송파구 제공.

호수교갤러리는 석촌호수 동호와 서호를 잇는 연결 통로 남·북측 벽면에 조성된 야외 갤러리다. 남측 벽면에는 길이 33m, 높이 4m 초대형 미디어파사드가 설치돼 있으며, 북측에서는 현대미술 프로젝트가 진행된다.

남측 갤러리에서는 게티이미지코리아와 협업한 미디어아트 콘텐츠를 내년 1월 18일까지 상영한다. 이달 말일까지는 트리, 눈썰매 등 크리스마스 분위기의 영상과 캐럴 음악을 선보이고, 내년 1월 1일부터 18일까지는 '붉은 말의 해'를 기념하는 신년 콘텐츠를 상영한다. 인근 '더 스피어'에서도 연계 콘텐츠를 볼 수 있다.

북측 갤러리에서는 관내 전시관 '뮤지엄209'와의 네 번째 협력으로 벨기에 출신 '그림자 아트' 작가 빈센트 발의 전시를 내년 4월까지 진행한다. 일상적인 그림자에 재치 있는 일러스트를 더한 작품 23점을 만날 수 있으며, 이번 전시를 위해 특별 제작한 '갓'을 활용한 작품도 선보인다. 빈센트 발은 118만 명의 팔로워를 보유한 세계적인 작가다.

서강석 송파구청장은 "석촌호수는 이제 단순 산책로가 아닌, 사계절 내내 현대적 감각의 예술작품을 즐길 수 있는 문화예술의 성지로 거듭났다"며 "앞으로도 다각적인 민관협력을 통해 지역주민과 방문객이 일상에서 부담없이 문화예술을 즐길 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

호수교갤러리 남측: 게티이미지코리아와 협력한 크리스마스 미디어아트 콘텐츠. 송파구 제공.





