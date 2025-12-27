'김건희 클러치백 선물' 김기현 의원 배우자 특검 재출석

김건희 여사에게 국민의힘 당 대표 선거 지원의 대가로 명품 가방을 선물한 혐의를 받는 김기현 의원의 배우자 이모 씨가 27일 민중기 특별검사팀에 재차 출석했다.

이씨는 이날 오전 9시 30분께 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 피의자 신분으로 출석했다. 지난 5일에 이어 두 번째 대면 조사다. 그는 '가방 전달 경위'와 '대가성 여부' 등을 묻는 취재진 질문에 답하지 않고 조사실로 향했다.

특검팀은 이씨를 상대로 2023년 3월 김 여사에게 시가 260만원 상당의 '로저비비에 클러치백'을 전달한 구체적 경위를 추가 조사한 뒤, 수사 종료 시한인 28일 이전 김 의원 부부를 함께 재판에 넘길 것으로 전망된다.

다시 특검 조사 받는 김기현 의원 부인 (서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 국민의힘 김기현 의원 부인 이씨가 27일 김건희 여사의 '로저비비에 클러치백 수수 의혹'을 수사하는 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트에 있는 민중기 특별검사팀에 2차 소환되고 있다. 2025.12.27 jjaeck9@yna.co.kr(끝)＜저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지＞ AD 원본보기 아이콘

이씨는 2023년 3월 8일 국민의힘 당 대표 선거에서 김 의원이 당선된 이후 김 여사에게 가방을 전달한 혐의(청탁금지법 위반)를 받는다.

특검팀은 지난달 윤 전 대통령 부부 자택 압수수색에서 해당 가방과 감사 편지를 확보해, 가방 구매일을 3월 16일, 전달 시점을 3월 17일로 특정했다.

특검팀은 김 여사가 통일교 신도 2400여 명을 입당시켜 김 의원 당선을 도운 데 대한 답례로 가방이 제공됐을 가능성을 의심하고 있다. 가방 결제 대금이 김 의원 세비 계좌에서 빠져나간 정황이 드러나면서 김 의원도 피의자로 입건됐다.

김 의원은 가방 전달 사실은 인정하면서도 "사회적 예의 차원의 선물"이라며 대가성을 부인하고 있다. 그러나 특검팀은 가방 전달 당일 이씨가 김 의원 사무실을 방문한 기록을 확보해, 김 의원이 선물 사실을 인지했을 가능성을 들여다보고 있다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>