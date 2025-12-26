김민태, 오세현 아산시장 성폭력 2차 가해자 보좌관 임명 비판

국민의힘 부대변인 "공직 원칙 앞에 예외 없다"…임명 철회·공개 사과 촉구

국민의힘 이 안 희정 전 충남지사 성폭력 사건의 2차 가해자로 연루된 인물을 정책보좌관으로 임명한 오세현 충남 아산시장을 비판했다.

김민태 국힘 중앙당 부대변인은 해당 인사를 "시민 상식과 공직 원칙을 정면으로 거스른 결정"으로 규정하며 즉각적인 철회와 공개 사과를 요구했다.

김 부대변인은 26일 자신의 SNS를 통해 "성범죄 피해자를 2차 가해한 인물을 시장 정책보좌관으로 임명했다면, 그 자체로 시민을 우롱한 것"이라고 밝혔다.

그는 "정책보좌관은 시장의 정책 메시지와 시정 방향을 설계·조율하는 핵심 보좌직"이라며 "이번 인사는 오세현 시장의 인권 감수성과 인사 기준, 공직 윤리가 어디까지 무너졌는지를 적나라하게 보여준다"고 비판했다.

앞서 아시아경제는 오 시장이 안희정 전 충남지사 성폭력 사건과 관련해 피해자 김지은 씨를 상대로 욕설과 악성 댓글을 반복 게시한 이력이 있는 A씨를 정책보좌관으로 임명했다고 보도했다.

해당 보좌관은 5급 상당의 간부급 직위로, 시장의 시정 운영 전반에 관여하는 핵심 보직이다.

김 부대변인은 이 사안에 대한 언론 질의에 오 시장이 "사정상 어렵다"는 취지로 답한 데 대해서도 문제를 제기했다.

그는 이를 "책임 회피"로 규정하며 "그 한마디는 피해자 보호보다 '자기 사람 지키기'가 우선이라는 선언처럼 들린다"고 지적했다.

그러면서 "공직 원칙 앞에 '사정'이라는 예외는 있을 수 없다"고 덧붙였다.

김 부대변인은 오 시장을 향해 ▲해당 보좌관의 즉각적인 임명 철회 ▲시장 명의의 공개 사과를 공식 요구하며 "끝내 버틴다면 이 사안은 보좌관 개인의 문제가 아니라 시장 본인의 자격 문제로 전환될 것"이라고 강조했다.





