전남 중등교사 임용 1차 1천87명 합격…경쟁률 4.39대 1

635명 최종 선발 예정

2차 시험 내달14일 실시

전남도교육청은 26일 2026학년도 중등교사 임용후보자 선정경쟁 1차 시험 합격자 1,087명의 명단을 나이스 온라인 교직원채용시스템을 통해 발표했다.

전남도교육청 전경 AD 원본보기 아이콘

도교육청에 따르면 이번 시험은 총 635명(공립 550명·사립 85명) 선발에 2,793명이 응시해 평균 경쟁률 4.39대 1을 기록했다. 1차 시험 합격자는 공립 763명, 사립 324명이다.

합격자들은 오는 29∼30일 이틀간 합격 관련 증명서류를 방문 또는 우편으로 제출해야 한다. 개인별 합격 여부와 성적은 전남도교육청 온라인교직원채용시스템에서 내달 9일까지 확인할 수 있다.

2차 시험은 내달 14∼15일 실기평가를 시작으로 20일 수업실연, 21일 교직적성 심층면접 순으로 진행된다. 최종 합격자는 2026년 2월 5일 도교육청 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>