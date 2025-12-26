본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

전남 중등교사 임용 1차 1천87명 합격…경쟁률 4.39대 1

호남취재본부 이준경기자

입력2025.12.26 17:06

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

635명 최종 선발 예정
2차 시험 내달14일 실시

전남도교육청은 26일 2026학년도 중등교사 임용후보자 선정경쟁 1차 시험 합격자 1,087명의 명단을 나이스 온라인 교직원채용시스템을 통해 발표했다.


전남도교육청 전경

전남도교육청 전경

AD
원본보기 아이콘

도교육청에 따르면 이번 시험은 총 635명(공립 550명·사립 85명) 선발에 2,793명이 응시해 평균 경쟁률 4.39대 1을 기록했다. 1차 시험 합격자는 공립 763명, 사립 324명이다.

합격자들은 오는 29∼30일 이틀간 합격 관련 증명서류를 방문 또는 우편으로 제출해야 한다. 개인별 합격 여부와 성적은 전남도교육청 온라인교직원채용시스템에서 내달 9일까지 확인할 수 있다.


2차 시험은 내달 14∼15일 실기평가를 시작으로 20일 수업실연, 21일 교직적성 심층면접 순으로 진행된다. 최종 합격자는 2026년 2월 5일 도교육청 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란 비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

유재석, '조폭 연루설' 조세호 언급…"이제는 혼자네"

점심 먹다 '날벼락'…버거킹 매장 승용차 돌진 사고로 3명 부상

2초 만에 시속 700㎞… 中 초고속 자기부상 '세계 기록'

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

원수 사랑하라던 예수 탄생 기념일에… 복수 실천한 트럼프

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기