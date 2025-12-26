전남 중등교사 임용 1차 1천87명 합격…경쟁률 4.39대 1

635명 최종 선발 예정
2차 시험 내달14일 실시
전남도교육청은 26일 2026학년도 중등교사 임용후보자 선정경쟁 1차 시험 합격자 1,087명의 명단을 나이스 온라인 교직원채용시스템을 통해 발표했다.
전남도교육청 전경
도교육청에 따르면 이번 시험은 총 635명(공립 550명·사립 85명) 선발에 2,793명이 응시해 평균 경쟁률 4.39대 1을 기록했다. 1차 시험 합격자는 공립 763명, 사립 324명이다.
합격자들은 오는 29∼30일 이틀간 합격 관련 증명서류를 방문 또는 우편으로 제출해야 한다. 개인별 합격 여부와 성적은 전남도교육청 온라인교직원채용시스템에서 내달 9일까지 확인할 수 있다.
2차 시험은 내달 14∼15일 실기평가를 시작으로 20일 수업실연, 21일 교직적성 심층면접 순으로 진행된다. 최종 합격자는 2026년 2월 5일 도교육청 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.
호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
