완도 섬마을 초등생들, 축제 수익금 전액 기부 '훈훈'

전남교육 꿈실현재단은 완도 금일초등학교가 학생 주도 축제 수익금 전액을 '꿈 실현금'으로 기부했다고 26일 밝혔다.

금일초는 지난 11월 전교학생회 주관으로 '친구사랑 & 행복나눔 축제'를 열고 학생들이 주체적으로 참여하는 나눔 활동을 전개했다.

완도 금일초는 학생 주도 축제 수익금 전액을 전남교육 꿈실현재단에 '꿈 실현금'으로 기부했다. 전남도교육청 제공

이 축제는 다양한 체험 부스를 통해 학생 간 소통과 배려를 실천하고 공동체 의식을 기르기 위해 마련됐다. 전교학생회는 축제 수익금 사용 방향을 논의한 끝에 나눔의 가치를 실천하기 위해 수익금 전액을 재단에 기부하기로 결정했다.

금일초는 꿈 실현금 지원 대상 학생이 재학 중인 학교로, 학생들이 직접 모은 기부금이 또래 친구들에게 전달되는 과정을 통해 기부의 의미를 배우는 계기가 됐다.

주선혁 금일초 교장은 "학생이 중심이 돼 기획하고 실행한 축제처럼, 꿈 실현금 역시 학생이 주도적으로 자신의 꿈을 설계하는 장학금으로 학생 성장에 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 학생들의 꿈을 응원하는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.

이길훈 원장은 "학생들이 작은 손길을 모아 실천한 따뜻한 나눔이 전남 지역 기부 문화를 실질적으로 변화시키는 원동력이 되고 있다"며 "앞으로도 누구나 부담 없이 참여할 수 있는 기부 문화를 확산해 학생들의 꿈을 지속해서 지원하겠다"고 밝혔다.

재단은 최근 도내 학교를 중심으로 자발적 참여형 기부가 확산되며 '꿈 실현 씨앗 심기'가 이어지고 있다고 덧붙였다.





