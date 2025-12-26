본문 바로가기
복잡한 보험서류? 태블릿 한방에… BNK부산은행, 지방은행 최초 방카슈랑스 디지털창구 서비스

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.26 12:29

언론사 홈 구독
보험 가입·청약 전 과정 디지털화

종이서류 없애 업무개선·비용절감

방카슈랑스 디지털창구 서비스가 지방은행 가운데 최초로 부산은행에 도입됐다.


BNK부산은행(은행장 방성빈)은 종이서류 기반 방카슈랑스 업무를 전자서식으로 처리하는 '방카슈랑스 디지털창구 서비스'를 시행한다고 26일 알렸다.

이 서비스는 개인·법인 고객이 보험 가입상담부터 상품설명, 청약까지 전 과정을 창구 태블릿 모니터에서 전자서식으로 작성·서명해 완료할 수 있는 디지털 창구 시스템이다.


보험사·상품별로 상이했던 서식 체계를 표준화해 기존에 건당 평균 140매에 달하던 서류 작성을 대폭 줄인다. 또 청약 완료 시 고객 교부 서류는 UMS로 실시간 제공된다.


부산은행은 디지털 창구 도입으로 ▲업무 처리시간 감소 ▲종이서류 작성 부담 해소 ▲작성누락·오류 방지 등이 기대돼 고객 편의성이 크게 높아질 전망이다.

또 종이 사용 감소와 후선 업무을 없애 비용절감이 가능하고 필수항목 자동 점검과 전자결제·디지털 감사로 불완전판매 및 컴플라이언스 리스크가 낮아질 것으로 보인다.


부산은행 김용규 경영전략그룹장은 "방카슈랑스 디지털창구 도입으로 부산은행의 디지털 전환이 한층 가속화될 것"이라며 "고객이 더 빠르고 편리하게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 혁신을 이어가겠다"고 힘줬다.

BNK부산은행 본점

BNK부산은행 본점

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
