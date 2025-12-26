본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

여수시, '2025년 스마트도시 인증' 동판 제막식 개최

호남취재본부 허선식기자

입력2025.12.26 12:37

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

호남권 최초 국토교통부 주관
'2025년 스마트도시 인증' 선정

전남 여수시는 호남권 최초로 국토교통부 주관 '2025년 스마트도시 인증'에 선정되면서 지난 24일 시청 본관 1층 로비에서 동판 제막식을 개최했다고 밝혔다.


이날 제막식에는 여수시장, 시 의장과 시의원, 스마트도시사업협의회 위원 등 14명이 참석했다.

여수시는 호남권 최초로 국토교통부 주관 '2025년 스마트도시 인증'에 선정되면서 지난 24일 시청 본관 1층 로비에서 동판 제막식을 개최했다. 여수시 제공

여수시는 호남권 최초로 국토교통부 주관 '2025년 스마트도시 인증'에 선정되면서 지난 24일 시청 본관 1층 로비에서 동판 제막식을 개최했다. 여수시 제공

AD
원본보기 아이콘

국토교통부는 국내 도시의 스마트 서비스 역량을 진단하고 우수사례를 발굴하기 위해 스마트도시 인증제를 운영하고 있다. 혁신성, 거버넌스·제도, 기술·기반시설 등 53개 지표를 종합적으로 평가해 우수한 기관을 평가한다.

여수시는 1차 서면평가와 2차 현장실사를 통과해 2025년 우수 지자체로 선정, 인증서와 동판을 받았다.


이번 인증에서 여수시는 스마트관광 통합플랫폼인 '여수엔', 원거리 지역에서 실시간 수도 사용량 정보 확인이 가능한 '스마트 원격검침시스템', 스마트시티 기반 'CCTV통합관제센터', 스마트알리미 전자게시판, 시민 체감형 '빅데이터 포털', 여수산단 디지털 환경ㆍ안전 통합관제센터 등 여수시만의 특색있고 굵직한 시민 맞춤형 스마트 서비스로 높은 평가를 받았다.


여수시 관계자는 "이번 동판 제막식을 계기로 더 편리하고 더 안전한 도시, 그리고 지속 가능한 미래를 준비하는 스마트도시로 한 걸음 더 나아가겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'현대판 노예' 된 한국 대학생들 충격 실태…악덕업체들, 美 J-1비자 악용 '현대판 노예' 된 한국 대학생들 충격 실태…악덕... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

'저속노화' 정희원, 스토킹 고소 연구원에 "살려달라" 메시지

벨튀도 모자라 도어킥?…"다치거나 죽을 수도" 강력 경고

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

이 대통령, 새해 연하장 발송…"어려움도 함께라면 이겨낼 수 있다"

새로운 이슈 보기